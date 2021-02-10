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Экономика

«Подстрочник» о рынках и ярмарках Пскова. ВИДЕО

10.02.2021 14:35|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 февраля.

Правительство России на фоне ослабления антикоронавирусных ограничений рекомендовало регионам стимулировать локальную торговлю сельхозпродукцией. На днях подписано распоряжение, которым рекомендовано регионам содействовать организации розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах. Все это происходит на фоне распространившихся слухов о якобы закрытии центрального рынка.

Чем отличаются рынки и ярмарки? Какие сегодня действуют правила торговли на рыках и ярмарках? Чем там можно торговать и на каких условиях? Безопасно ли покупать сельхозпродукцию на псковских рынках? Какова судьба так называемого белорусского рынка? И все-таки, закрывается центральный рынок ил нет?

Для обсуждения этих вопросов ведущий Константин Калиниченко пригласил в студию заместителя главы администрации Пскова Павла Волкова, начальника отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Василия Демидова и руководителя областного комитета по ветеринарии Веру Баданину.

Теги: #эхо москвы в пскове #ярмарка #Подстрочник #рынок
Источник: Псковская Лента Новостей
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