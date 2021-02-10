Экономика

Псковпассажиравтотранс не выплатил местной компании 9 млн рублей за новую кровлю

На территории государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» в конце прошлого года завершились серьезные ремонтные работы в помещениях организации: производственных цехах, ремонтной зоне, гараже и так далее. Однако, не всем подрядчикам, привлеченным в рамках госконтракта к выполнению этих работ, выплатили положенные им в соответствии с договором средства. Две компании даже обратились с жалобой на неоплату в УФАС России по Псковской области, рассказала Псковской Ленте Новостей глава антимонопольного ведомства Ольга Милонаец.



Фото: помещения «Псковпассажиравтотранса» приятно преобразились после ремонта,

но за часть этой красоты предприятие так и не заплатило (источник - страница Бориса Елкина в Facebook)

По ее словам, раньше в связи с просрочкой по оплате госконтрактов можно было обратиться только в суд, теперь же за такие нарушения предусмотрена административная ответственность, поэтому здесь есть и компетенция УФАС.

«Недавно ввели норму, по которой предприятия и их руководители привлекаются к ответственности за просрочку по оплате по госконтрактам, в исполнении которых участвуют субъекты малого и среднего предпринимательства. А "Псковпассажиравтотранс" - это компания, которая определяет подрядчиков на торгах», - пояснила Ольга Милонаец.

Так, псковская компания осуществила ремонт кровли производственных цехов. К концу прошлого года заказ был выполнен, однако оплата по нему до сих пор не поступила. «При этом качество выполненных работ было оценено на отлично. Субъект МСП указывает, что для него такая длительная неоплата задолженности, а это около 9 млн рублей, критична. Нужно выплачивать налоги, зарплату и так далее», - отметила Ольга Милонаец.

С неоплатой столкнулась и петербургская компания, которая выполнила работы по освещению ремонтной зоны. Речь идет о задолженности в 2,5 млн рублей.

Подрядчики не смогли добиться оплаты своих услуг ни после переговоров непосредственно с предприятием, ни после обращения к учредителю предприятия, то есть в администрацию Псковской области.

В то же время председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на своей странице в соцсети Facebook заверил, что ему известно об этой ситуации. «Работаем над этим», - написал он.