Экономика

В Псковской области усовершенствовали закон о патентной системе налогообложения

В Псковской области расширена возможность по определенным видам деятельности использовать патентную систему налогообложения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект принят сегодня, 25 февраля, на очередной сессии регионального парламента в двух чтениях.

Документ разрабатывался с учетом отмены с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД), достойной альтернативной которому должна стать, в частности, патентная система налогообложения. Авторы законопроекта стремились, с одной стороны, вывести из тени не облагаемые налогом доходы, с другой - сохранить для индивидуальных предпринимателей льготный режим налогообложения.

В частности, в проекте закона увеличиваются торговые площади до 150 кв. метров для розничной торговли и залы обслуживания для общественного питания, оставив прежний размер максимально возможного годового дохода. Кроме того, в проекте появились новые виды предпринимательской деятельности - организация автомобильных стоянок, а также мойка автотранспортных средств.

При этом проект закона был доработан по итогам рассмотрения документа на рабочей группе при Псковском областном Собрании депутатов. Так, чтобы упростить процесс оформления патента, внесли поправку по направлению торговли и общепита, чтобы не на каждый объект брать патент, а сразу на несколько. Внесена поправка и по направлению сдачи в аренду помещений. Изначально в документе содержалась норма, что ИП вне зависимости от площади будут платить фиксированную стоимость патента. Теперь стоимость будет определяться исходя из метража.