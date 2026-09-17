«Дневной дозор»: Как введение цифрового рубля отразится на бизнесе и гражданах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как введение цифрового рубля отразится на бизнесе и гражданах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Цифровой рубль уже давно перестал быть теоретической концепцией, обсуждаемой в кулуарах Банка России, и прочно вошел в финансовую реальность страны. По своей сути это третья форма национальной валюты, которая существует наравне с привычными нам наличными деньгами в кошельке и безналичными средствами на банковских картах. Важно подчеркнуть: это не новая валюта и не замена существующим деньгам, а их цифровая форма, единственным эмитентом которой выступает Банк России.

История появления этой инновации берет свое начало в глобальном тренде на цифровизацию финансов, когда центральные банки ведущих стран мира начали исследовать возможности создания собственных цифровых валют. В России первый серьезный шаг был сделан в октябре 2020 года, когда ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций. Уже в апреле 2021 года была представлена детальная концепция, заложившая основы двухуровневой модели: Банк России выступает эмитентом и оператором платформы, а коммерческие банки служат проводниками, предоставляя гражданам и бизнесу удобные интерфейсы для доступа к цифровым кошелькам. В последующие годы проект прошел путь от законодательного оформления в 2023 году до масштабного пилотного тестирования, которое к 2026 году охватило широкий спектр реальных экономических сценариев, от розничных покупок до межкорпоративных расчетов. Сегодня цифровой рубль доступен всем россиянам.

Снять цифровой рубль напрямую в виде наличных денег из банкомата или банковской кассы нельзя, поскольку эта форма валюты существует исключительно в виде уникального цифрового кода на платформе Центрального банка.

Однако это не означает, что средства окажутся «замороженными» в цифровой среде. Конвертация цифрового рубля в наличные происходит быстро, бесплатно и в два простых шага. Сначала вы переводите нужную сумму из своего цифрового кошелька на обычный банковский счет или карту. Этот обмен всегда происходит строго в пропорции один к одному.

Главная цель внедрения цифрового рубля заключается в модернизации и укреплении финансового суверенитета страны. Новая система создает платежную среду, которая не зависит от внутренних комиссий, технических сбоев или отзывов лицензий у конкретных коммерческих банков.

Так чем же цифровой рубль удобен? Как введение цифрового рубля отразится на бизнесе и гражданах? Об этом и не только - в программе «Дневной дозор».

Управляющий отделением по Псковской области Северо-Западного Главного управления Банка России Андрей Токарев рассказал о технологических возможностях цифрового рубля. Он объяснил, почему его использование выгодно для бизнеса и физических лиц.

Фото: Банк России

«Цифровой рубль – это дополнение к уже существующим формам национальной валюты. В обороте продолжают находиться и наличные, и безналичные деньги. Люди сами выбирают, какую форму рубля использовать. Цифровые рубли хранятся в цифровом кошельке на платформе Банка России. Человек сможет пополнять цифровой кошелек со своих счетов на сумму до 300 тысяч рублей в месяц через мобильные приложения банков, подключившихся в платформе. Для бизнеса лимита на пополнение нет. Всеми средствами в своем цифровом кошельке и граждане, и компании смогут распоряжаться без ограничений. Все платежи и переводы в цифровых рублях для граждан бесплатные. Для бизнеса действует льготный период. С 2027 года для индивидуальных предпринимателей и компаний начнут действовать тарифы, которые значительно ниже по сравнению с эквайрингом. Если говорить о других преимуществах для бизнеса, здесь важно помнить про технологические возможности цифрового рубля. Так называемые смарт-контракты. Можно запрограммировать автоматическое исполнение платежа при наступлении определенных условий, которые компания согласовала со своим контрагентом. В завершении отмечу, что уровень защиты платформы цифрового рубля беспрецедентно высокий. Она создавалась с учетом самых современных требований информационной безопасности и киберустойчивости. Средства хранятся не в коммерческом банке, а на платформе Банка России. Это исключает риск, связанный с банкротством или отзывом лицензии у банка. Но важно, чтобы сами люди были бдительны и не передавали пароли и коды доступа мошенникам».

Региональный управляющий Альфа-Банка по Псковской области Ирина Баранова назвала преимущества цифрового рубля для граждан и бизнеса.

«Действительно, тема цифрового рубля вызывает большой интерес, особенно в преддверии масштабного внедрения. По состоянию на сентябрь 2026 года платформа цифрового рубля работает в полноценном режиме и охватывает большинство регионов. Главное отличие цифрового рубля от обычных безналичных денег — в том, где они хранятся. Обычно безналичные рубли лежат на счетах в конкретном банке, а цифровые — на специальных электронных кошельках в Банке России. Для граждан переход на новую форму денег означает появление дополнительного, удобного и безопасного инструмента. Цифровой рубль равен обычному наличному и безналичному — один к одному. Люди могут оплачивать покупки в магазинах и онлайн, переводить деньги близким, а также использовать офлайн-режим при отсутствии связи. Все операции проходят мгновенно, а комиссия за переводы между физическими лицами не взимается. Для бизнеса цифровой рубль открывает новые возможности по оптимизации расчетов. Компании получают инструмент для мгновенных переводов, что особенно полезно при расчетах с контрагентами. Снижаются риски кассовых разрывов, так как деньги поступают на счета моментально. Подключение к платформе позволяет бизнесу принимать оплату от клиентов в трех форматах — наличными, обычными безналичными переводами и в цифровых рублях. Государство в лице Банка России обеспечивает бесперебойную работу инфраструктуры. Все участники процесса — граждане, бизнес и банки — взаимодействуют через единую защищенную сеть, что гарантирует высокую скорость транзакций и сохранность данных. Внедрение цифрового рубля расширяет финансовую экосистему, делая расчеты более технологичными и доступными для всех участников рынка».

А бывший экономический обозреватель ПЛН и экс-ведущий программ на радио «ПЛН FM» Алексей Овчинников задается лишь одним вопросом: «А зачем этот цифровой рубль нужен?»

«Очень сложно комментировать тему, в которой (многие на самом деле сейчас откровенно признаются) не понимают, даже серьезные аналитики, главное финансовое учреждение, банки. Банки не понимают, зачем нам нужен цифровой рубль. Если вы заметили, то он как бы официально у нас начал обращаться как третья форма денег с 1 сентября, и пока это достаточно проблематичная история: во многих банках это всё глючит, в банковских приложениях очень сложно открыть этот цифровой счет. Главный вопрос — а зачем? Такой мягкий вопрос возникает у всех, потому что не совсем понятно, на данном этапе, как этот цифровой рубль заработал и зачем он нужен. Нам обещали, что это облегчит какие-то там взаиморасчеты, взаимопереводы денег, но надо отдать должное нашей банковской системе: у нас и так это хорошо работает, прекрасно, без всякого цифрового рубля. Поэтому на вопрос, как он изменит вообще что-то в бизнесе, для людей - на данной конкретной точке времени у меня лично ответа нет. Для меня невозможно объяснить, как он может повлиять».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов объяснил, для чего необходим цифровой рубль и почему не стоит держать в нем свои накопления.

«В общем-то, никак не отразится на бизнесе и гражданах. Почему? Потому что цифровой рубль — это специфическая форма существования так называемых бюджетно окрашенных денег. Он существует в виде цифровой комбинации, которая позволяет отслеживать переход его от одного собственника к другому. Поэтому, по сути дела, это давно известная технология блокчейн, которая хорошо себя зарекомендовала. В данном случае Центробанк Российской Федерации является единственным владельцем, который генерирует эти цифровые рубли, и хранятся они тоже на его серверах. Поэтому это достаточно защищенный и прекрасно отслеживаемый поток денежных средств. В основном он применяется в бюджетных расчетах. И поэтому все те платежи, которые раньше контролировались через специальные счета, через казначейство, сейчас будут контролироваться в автоматическом порядке искусственным интеллектом нашего Центробанка. Деньги попадут только тогда, когда они будут встроены для получения, выполнения государственных заказов, подрядов, которые оплачиваются за счет бюджетных денег. Они их могут также тратить, для этого они должны завести отдельный счет. Этот цифровой счет будет на телефоне. В данном случае обычному человеку можно только рассчитываться за покупки этими деньгами, потому что их невозможно накапливать, эти деньги не могут служить средством накопления. Поэтому долго держать у себя его в цифровом кошельке нет никакого резона. Получил, потратил. Для торговых сетей, для розничной торговли он, конечно, будет интересен. Почему? Потому что для цифрового рубля не существует эквайринга».

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин солидарен с Владимиром Зубовым в части плюсов цифрового рубля для бизнеса. Также он назвал его минусы для физических лиц.

«Основная история цифрового рубля — это снижение комиссии по эквайрингу. То, что относительно быстро может почувствовать на себе бизнес. Комиссия по цифровому рублю будет составлять 0,3%, в отличие от комиссии банков, которая сейчас может составлять от 0,5% до 3% за операции по эквайрингу. Поэтому это тоже сейчас будет вводиться поэтапно. Сначала будут большие компании с оборотом от 120 миллионов рублей, потом будут запускаться обороты меньше. Но пока это не коснется малого предпринимательства. Один из минусов — что не будет всяких кешбэков и плюшек за оплату по карте, как от определенного ряда банков».

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев считает, что внедрение цифрового рубля малого и среднего бизнеса особо не коснется, поскольку это может затронуть только крупные компании с большими оборотами.