Экономика

Задолженность по зарплате в Псковской области снизилась на 80 млн рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 2 марта, провел рабочее совещание, посвященное вопросам погашения задолженности по заработной плате перед работниками организаций, расположенных на территории региона. В заседании приняли участие вице-губернаторы Татьяна Баринова, Нинель Салагаева, Василий Осипов, руководитель управления федеральной налоговой службы Псковской области Анна Кутузова, председатели ряда региональных Комитетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников во время вступительного слова подчеркнул, что за прошлый год по данному направлению проведена большая работа — семь организаций полностью выплатили положенные деньги работникам, общий объем задолженности снизился на порядка 80 млн рублей.

«Сотни работников получили заслуженную зарплату, которую ждали не один год. Учитывая, что последствия пандемии затронули практически каждую семью в Псковской области, этот результат крайне важен», — подчеркнул губернатор.

После обсуждения ряда вопросов глава региона поручил системно подойти к оставшимся случаям, наладить оперативное межведомственное взаимодействие, чтобы в кратчайшие сроки довести до сотрудников честно заработанные средства. Михаил Ведерников также призвал приложить все усилия, чтобы уровень задолженности по заработной плате в регионе больше не поднимался.

Также участники заседания обсудили вопросы легализации трудовых отношений в части «обеления» зарплат рабочих. Татьяна Баринова отметила, что с момента последнего совещания была проведена большая аналитическая работа среди организаций, которые работают в строительной, дорожной сферах и выполняют государственные и муниципальные контракты. Среди них есть те, кто добросовестно исполняет взятые на себя обязательства перед работниками, а есть и те, кто отказался предоставлять данные. Анна Кутузова также подтвердила, что по выплате «белых» зарплат вопросы могут возникнуть к большому количеству компаний.

Глава региона отметил, что организации, добросовестно исполняющие свои обязанности, необходимо поощрить, а тех, кто пытается уклониться от уплаты налогов и выдает зарплаты «в конвертах», нужно пригласить на одно из рабочих заседаний.

«Это одно из главных направлений — навести порядок с выплатами заработной платы, чтобы все было „в белую“ и организации устанавливали экономически обоснованные выплаты специалистам», — отметил глава региона и предложил начать активную межведомственную работу с компаниями дорожной сферы, после чего полученный опыт может быть применен в других сферах.