Экономика

Вторую очередь производства запустит «Сибирский гостинец» под Псковом

Вторую очередь производства запустит компания «Сибирский гостинец» - действующий резидент особой экономической зоны «Моглино». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Ходас в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 марта.

Гость эфира отметил, что в этом году пришли корпуса трех новых сублимационных камер, каждая из которых по 10 метров в длину. «Собираем новые установки. Планируем, что в начале лета, в мае уже будут запущены одна-две. Их всего четыре», - рассказал Дмитрий Ходас.

Гендиректор предприятия подчеркнул, что новые установки более мощные и достаточно передовые. «Как сказал один из наших коллег: "Я такое раньше только на Discovery видел”», - продолжил он.

«Почему вторая очередь? Это, во-первых, новые камеры, это расширение здания, это линия по сбору дистиллированной воды, попутно строительство небольших помещений для фасовочных цехов. Это существенное расширение, и это между собой мы называем второй очередью», - пояснил Дмитрий Ходас.