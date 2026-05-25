Сбер: Объемы помощи с урегулированием проблемной задолженности в первом квартале выросли на треть в СЗФО

Почти семь тысяч жителей Северо-Западного федерального округа получили помощь в урегулировании проблемной задолженности в первом квартале 2026 года благодаря поддержке Сбера. Общая сумма составила 7,46 миллиарда рублей — это на 33% больше, чем за такой же период прошлого года. Всего по стране больше 74 тысяч российских семей получили такие услуги на общую сумму 69,4 миллиарда рублей.

В сложной ситуации заёмщик может получить поддержку как по закону, так и от банка по программам урегулирования задолженности. Например, законодательством предусмотрено право на кредитные и ипотечные каникулы. Этими инструментами только за первые три месяца текущего года уже воспользовались почти 2 000 человек с проблемными кредитами на 2,4 миллиарда рублей.

Сбер предлагает заёмщикам и собственные варианты урегулирования, среди которых реструктуризация по программам банка (временное снижение ежемесячного платежа), комплексное урегулирование (урегулирование долга по кредитам в Сбере и других банках), мировое соглашение (реструктуризация кредита для клиентов с длительной просроченной задолженностью без применения процедур принудительного взыскания).

В первом квартале реструктуризация кредитов стала наиболее востребованной. Данную возможность использовали порядка 4,2 тысячи человек, а общая сумма урегулированной задолженности составила четыре миллиарда рублей.

По программе комплексного урегулирования 611 заёмщиков провели сделки на один миллиард рублей. Ещё 34 человека, столкнувшиеся с длительной просрочкой, получили поддержку через мировые соглашения и реструктуризацию на 15,6 миллиона рублей. Благодаря этим инструментам люди смогли стабилизировать сложную финансовую ситуацию.

Получить поддержку можно по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта).

Кроме того, в экстренной ситуации заёмщику могут предложить погашение задолженности за счёт продажи предмета залога. Продавать залоговое имущество удобно на площадке Portal DA. С начала года благодаря этой площадке по стране продали активов на 5,6 миллиарда рублей.

Урегулировать трудные финансовые ситуации можно даже после начала процедуры банкротства: мировые соглашения и планы реструктуризации долгов по стране заключили 478 человек в первом квартале 2026 года. Это помогло им избежать банкротства и восстановить платёжеспособность.

Сбер также рассказывает клиентам о государственной программе социальных контрактов. Она помогает людям найти работу или получить новую профессию.

«Никто не застрахован от жизненных трудностей: потеря работы, болезнь или резкое снижение доходов могут привести к серьёзным финансовым проблемам. В такой ситуации кредит часто становится источником постоянного стресса. Но мы всегда готовы предложить людям помощь. В Сбере для этого есть разные варианты поддержки — от кредитных каникул до реструктуризации и мировых соглашений на стадии банкротства. Главное — не игнорировать проблему и как можно быстрее обратиться к нам. Для каждого заёмщика мы подберём индивидуальное и комфортное решение», — отметил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Антон Киселев.

Подать заявку на урегулирование можно любым удобным способом — по номеру 900, в офисе банка, по телефону службы урегулирования, в приложении Сбербанк Онлайн. Через приложение процесс занимает в среднем всего семь минут.