Псковская область присоединилась к инфраструктуре управления интеллектуальными правами

В Псковской области открылся региональный депозитарий интеллектуальных прав: РЦИС (Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности), сервис n'RIS и центр «Мой бизнес» подписали соглашение о присоединении региона к инфраструктуре управления интеллектуальными правами, сообщили Псковской Ленте Новостей в РЦИС.

РЦИС, сервис n'RIS и псковский центр «Мой бизнес» заключили соглашение о присоединении к узлу инфраструктуры управления интеллектуальными правами. На базе n'RIS уже развернули региональный депозитарий интеллектуальных прав, оператором которого выступит центр «Мой бизнес» Псковской области. Научное, культурное и деловое сообщества региона получат возможность пользоваться депозитарием на специальных условиях. Региональное правительство получит удобный инструмент статистического наблюдения за инновационным и креативным сектором.

Председатель РЦИС Андрей Кричевский отметил, что центру важно охватить цифровым контуром ключевые точки роста креативной экономики. Он подчеркнул: сила инфраструктурных решений — в сетевом эффекте. Чем больше авторитетных игроков сферы интеллектуальной собственности в экосистеме, тем выше доверие к данным и шире возможности коммерциализации прав. Псковская область, по его словам, занимает серьезные позиции на рынке креативно-инновационной экономики, и ее участие в инфраструктуре приносит пользу.

Регион демонстрирует результаты в области цифровых инноваций. ИИ-решение «Лесохранитель» помогает бороться с лесными пожарами. «Социальный навигатор» упрощает коммуникацию по льготам, выплатам и мерам поддержки. Инжиниринговые центры, химические производства и предприятия пищевой промышленности используют режим наибольшего благоприятствования в особой экономической зоне «Моглино». В 2024 году Минэкономразвития РФ отметило псковскую систему поддержки креативных индустрий премией.

Генеральный директор n'RIS Наталья Беленькая заявила, что региональный депозитарий поможет псковскому бизнесу консолидироваться. Она пояснила: псковичи и раньше использовали сервис n'RIS, но региональный формат депозитария позволяет предложить бизнесу особые условия и делает сервис более заметным для властей и доступным для локальных предпринимателей. Правообладатели и руководство региона смогут составить полное представление о креативном секторе: какие объекты созданы, насколько они привлекательны и оборотоспособны.

Директор центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова подчеркнула, что предпринимательское сообщество заинтересовано в эффективной работе с интеллектуальными правами. Она напомнила: чуть более года назад РЦИС запустил в Пскове программу региональных форумов «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики». Тогда организаторы собрали множество вопросов от бизнеса, и эксперты РЦИС подробно разобрали каждый кейс. Недавно регион принял участие в просветительском вебинаре РЦИС. Анастасия Иванова выразила уверенность, что РЦИС, «Мой бизнес» и региональный депозитарий станут точкой сборки креативно-инновационного сообщества области.

В сентябре 2024 года РЦИС заключил с правительством Псковской области соглашение о сотрудничестве. В декабре того же года руководство РЦИС встретилось с губернатором Михаилом Ведерниковым.