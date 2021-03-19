Экономика

Полмиллиарда рублей заплатили псковичи за парикмахерские услуги в 2020 году

В общем объеме платных услуг, оказанных населению Псковской области в прошлом году, услуги жилищно-коммунального хозяйства занимали значительную долю и, по предварительным данным, составили 39% (10 208 млн рублей). В среднем каждый житель региона потратил на услуги ЖКХ в 2020 году 16,3 тысячи рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«В преддверии профессионального праздника работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства рассказываем, сколько жители Псковской области тратят на услуги ЖКХ, ремонт автомобилей, посещение парикмахерских и другие радости жизни», - отметили в организации.

Бытовые услуги в структуре общего объема платных услуг населению в 2020 году занимали 10,5% (2 750 млн рублей). В расчете на душу населения бытовых услуг было оказано на сумму 4,4 тысячи рублей.

В сфере бытовых услуг наибольшим спросом в 2020 году пользовались работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования. Жители Псковской области израсходовали на них в общей сложности 876 млн рублей (31,9% от объема бытовых услуг).

В 2020 году населению предоставили парикмахерские услуги на сумму более 503 млн рублей, услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий — 99 млн рублей, услуги бань и душевых — 64 млн рублей, услуги фотоателье – на 55 млн рублей.

На ремонт и строительство жилья жителями области в 2020 году было потрачено свыше 396 млн рублей, на изготовление и ремонт мебели — 124 млн рублей.