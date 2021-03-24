Экономика

55 млн рублей выделят муниципалитетам Псковской области на погашение долгов

Парламентский комитет по бюджету, финансам и налоговой политике рассмотрел первые поправки в бюджет 2021 года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. С докладом по основным изменениям главного финансового документа региона выступила первый заместитель председателя комитета по финансам региона Людмила Павлова.

Она отметила, что доходы региональной казны увеличиваются почти на 3 млрд рублей, так же, как и общая расходная часть. 2,5 млрд рублей Псковской области выделил федеральный бюджет. Еще на 410 млн рублей бюджет пополнится за счет налоговых поступлений.

Одно из самых крупных поступлений - по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ регион получит 149,7 млн рублей. Большая часть этих средств будет использована на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры.

Весь объем федеральных средств должен быть расходован по целевым направлениям. 60 млн рублей будет направлено на оснащение спортивных объектов оборудованием, на комплексное развитие сельских территорий предусмотрено 26,2 млн рублей, без малого 46 млн рублей направлены в Псковскую область на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, на поддержку хлебопекарных предприятий заложено 9,9 млн рублей.

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«Есть ряд позиций, которые перешли с прошлого года. Самый крупный объект – 242 млн – школа в Великих Луках на улице Заслонова, еще один крупный объект – библиотека Василева. Также на обеспечение нормального теплового обмена в школах направлено почти 24 млн рублей. Все эти средства уже подтверждены федеральным бюджетом», - отметила Людмила Павлова.

По ее словам, в сфере образования также предусмотрены средства на детский сад на улице Коммунальной в Пскове, на приобретение учебников для школы на улице Заслонова в Великих Луках.

Около 38 млн рублей выделены на празднование 800-летия Великого князя Александра Невского. Также предусмотрены средства на ремонт монумента «Ледовое побоище».

«Особое внимание уделено поддержке муниципальных образований Псковской области. 55 млн рублей – на частичное погашение задолженности муниципалитетов, а 17,3 млн рублей – на увеличение прочих расходов, куда включены и ремонты школ», - пояснила Людмила Павлова, которая напомнила, что необходимость включения ремонтных работ в образовательных учреждениях в прочие расходы обсуждалась на согласительной комиссии по проекту бюджета.

Доходы и расходы областного бюджета 2022 и 2023 года также увеличены за счет средств, направленных на строительство Северного обхода.

Депутат-единоросс Анатолий Тиханов попросил уточнить цифры по Северному обходу. Людмила Павлова ответила, что сумма на 2021 год составляет 2,2 млрд рублей, а на 2022-й – 2,3 млрд рублей. На 2023 год пока запланировано только 300 млн рублей. «Средств и лимитов достаточно для завершения работ по проекту», - заверила она.

Председатель профильного комитета ПОСД Борис Полозов попросил на сессии отразить не только цифры, но и физический объем запланированных работ по Северному обходу.

С учетом предложенных изменений доходы областного бюджета на 2021 год составят 43 млрд 947 млн 461 тысячу рублей, расходы - 46 млрд 606 млн 49 тысяч рублей. Дефицит региональной казны увеличится на 50 млн 136 тысяч рублей и составит 2 млрд 658 млн 588 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках обсуждения поправок в бюджет 2021 года администрация Псковской области выступила с ходатайством, чтобы внести поправки в перечень безвозмездно передаваемого имущества в деревне Родина, на улице Владимирской для размещения участкового пункта полиции. Помещение уже подобрано. Заключение договора безвозмездного пользования ускорит оформление документов и позволит провести необходимые ремонтные работы.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в свою очередь попросил поддержать предложения комитета, связанные с программой ускоренного расселения из аварийного жилья. Комитет отработал этот вопрос с Фондом содействия развитию ЖКХ.

Добавим, что окончательное решение по изменениям в бюджет Псковской области депутаты примут завтра, 24 марта, на очередной сессии регионального парламента.