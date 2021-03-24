Экономика

В Псковской области снизились зарплатные предложения

Падение средних предлагаемых зарплат в 2021 году по сравнению с 2019 годом произошло в 38 регионах по всей стране. Сильнее всего предложение сократилось в Псковской (-5 805 рублей), Брянской (-5 211 рублей) и Новгородской (-3 665 рублей) областях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе HeadHunter.

Среди регионов Северо-Западного федерального наибольший рост предлагаемых зарплат за «пандемийный» год показал Санкт-Петербург: среднее предложение в вакансиях, открытых в городе, в феврале 2021 года на 1368 рублей превысило показатели февраля 2020 года и составило 55 648 рублей. На втором месте в СЗФО – Республика Коми (+996 рублей), третье место разделили Калининградская (+840 рублей) и Ленинградская области (+835 рублей). Незначительно выросла зарплата от работодателей в Архангельской (+306 рублей) и Мурманской области (+12 рублей).

Инфографика: HeadHunter

В трех регионах Северо-Запада зарплатные предложения работодателей за время пандемии упали. Так, в Карелии работодатели в среднем стали предлагать на 2 012 рублей меньше, чем в феврале 2020 года, в Псковской области – на 2 887 рублей, в Новгородской области – на 3 421 рубль.

Инфографика: HeadHunter

Среди регионов СЗФО наибольший рост соискательских ожиданий в феврале 2021 показала Республика Коми: прирост средней ожидаемой зарплаты на 2 297 рублей. На втором месте – Мурманская область (+ 2 040 рубля), на третьем – Карелия (+1 840 рублей). Меньшее зарплатное ожидание у соискателей Калининградской области (+ 1584 рубля), еще меньше в Ленобласти (+1 482 рубля) и в Архангельской области (+1 192 рубля). Падения за данный период не произошло ни в одном из попавших в анализ регионов СЗФО, но минимальный прирост в ожидаемых зарплатах в этом году был у соискателей в Новгородской (679 рублей) и Псковской (310 рублей) областях.

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В целом по России по сравнению с 2019 годом зарплатные ожидания сильнее всего выросли у соискателей из северных регионов страны: Ямало-Ненецкого автономного округа на 4 908 рублей. На втором месте Мурманская область (+4 127 рублей), на третьем – Амурская область (+3 952 рубля).