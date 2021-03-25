Экономика

В Псковской области внесли первые поправки в бюджет-2021

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законопроект, корректирующий показатели областного бюджета на 2021 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 56-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 марта.



Заместитель губернатора Псковской области, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова сообщила, что первые в этом году поправки подразумевают увеличение его доходной и расходной части почти на 3 млрд рублей (2,5 млрд рублей направил федеральный бюджет, на 410 млн рублей региональный бюджет пополнится за счет налоговых поступлений).



Доходы областного бюджета на 2021 год составят 43 млрд 947 млн 461 тысячу рублей, расходы - 46 млрд 606 млн 49 тысяч рублей.



Дефицит областного бюджета увеличивается на 50 млн 136 тысяч рублей и составит 2 млрд 658 млн 588 тысяч рублей.



Поправки в закон о региональном бюджете поддержали 38 депутатов.