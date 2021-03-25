Экономика

Центробанк с 1 апреля свернет часть «ковидных» послаблений

C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости

Регуляторные послабления для банков были введены с 20 марта прошлого года. Так, ЦБ разрешил кредитным организациям с отсрочкой формировать резервы по кредитам и смягчил условия выдачи некоторых видов ссуд. Большая часть этих мер действовала до 30 сентября, но затем многие из них решили продлить, особенно те, что касаются формирования резервов по кредитам граждан и бизнеса.

С 1 апреля, в частности, прекратит действие рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Отменяются также рекомендация не начислять неустойку за просроченную задолженность и рекомендация принудительно не выселять должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.

Кроме того, отменяется послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам. Хотя для граждан, а также малого и среднего бизнеса оно останется в силе до июля.

По данным ЦБ на 24 февраля, с начала действия послаблений банки получили 3,3 миллиона просьб о реструктуризации, два миллиона из них уже получили одобрение.