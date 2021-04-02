Экономика

Члены Совета Федерации высоко оценили ход строительства завода «Титан-Полимер»

Делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ посетила в рамках рабочего визита площадку особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» и ознакомилась с ходом строительных работ завода «Титан-Полимер». Сенаторы прибыли в регион 7 апреля, чтобы провести комплексный мониторинг реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением правительства РФ.

Сенаторы убедились, что на площадке «Моглино-2» полным ходом идет строительство инфраструктуры: подводят воду, газ, свет, сети связи и делают канализацию. Работы ведутся по индивидуальной программе социально-экономического развития Псковской области.

«На сегодняшний день мы уже завершили строительство сетей инфраструктуры, необходимых для подключения и запуска первого этапа производства якорного резидента Титан-Полимер. В прошлом году на строительство выделили почти 910 миллионов рублей, в этом - больше семисот миллионов. В 2021 году мы планируем завершить строительство инженерных сетей, реализовать строительство внутриплощадочных автомобильных дорог, локальных очистных сооружений, ограждение территории с видеонаблюдением и таможенной инфраструктуры», - рассказал и. о. генерального директора особой экономической зоны «Моглино» Антон Яковлев.

В настоящий момент на территории ОЭЗ «Моглино» также реализуется первая очередь проекта «Титан-Полимер» – строительство завода по производству БОПЭТ-пленок. В реализацию проекта уже инвестировано более 6 млрд рублей и создано порядка 100 из запланированных 500 рабочих мест. Вторая очередь проекта - выпуск ПЭТ-гранул.

«Второй этап нашего проекта предполагает производство гранул полиэтилентерефталата текстильного назначения в том числе. Завод "Титан-Полимер" станет основой для создания целой экосистемы предприятий средне- и малотоннажной химии на территории "Моглино" в формате промышленного технопарка. Являясь сырьевым центром, мы готовы развивать производство готовой продукции через промышленную кооперацию и использовать высокотехнологичные научные разработки, подключая передовые университеты и представителей научного сообщества», - пояснил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров, подводя итоги визита, отметил, что сенаторы положительно оценили масштаб площадок и их инженерное обеспечение. По его словам, уже сегодня можно говорить о позитивных промежуточных итогах реализации мероприятий программы.

«Программа сбалансированная. Мы посетили проект по созданию комплексного импортозамещающего и экспортно-ориентированного производства БОПЭТ-пленок, который не имеет аналогов в России. Это позволяет повысить инвестиционную привлекательность региона, создать новые рабочие места», - отметил Юрий Федоров.

Напомним, делегация Совета Федерации Федерального собрания РФ также приняла участие в рабочем совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, на котором обсуждались предварительные итоги реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

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Михаил Ведерников отметил, что в 2020 году на реализацию 27 мероприятий программы направлено более 1 млрд рублей. Большая часть средств выделена на создание инфраструктуры второй очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

Говоря о якорном резиденте ОЭЗ «Моглино» - заводе «Титан-Полимер», губернатор Михаил Ведерников отметил, что он дает серьезный и уникальный импульс для промышленной кооперации в регионе. «Экономический эффект может вырасти в три раза», - подчеркнул глава региона.