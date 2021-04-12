Сергей Макарченко предрек уход дешевого и плохого пива с рынка

Рано или поздно рынок придет к тому, что на нем будет очень мало дешевого и плохого пива — оно практически не будет востребовано. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор псковской пивоварни «Савицкий и сыновья» Сергей Макарченко, комментируя перспективы развития отрасли пивоварения в России и, в частности, в псковском регионе.
В пивоварне «Савицкий и сыновья», рассказал он, варится пиво премиум-сегмента. «У нас закуплено самое лучшее оборудование, все варится из импортного солода и хмеля, поэтому и себестоимость недешевая, и пиво соответствующего качества, что неоднократно подтверждалось "слепыми" дегустациями», - отметил гость студии, добавив, что крафтовое пиво пивоварни «Савицкий и сыновья» основано на хороших европейских традициях.
Также гость студии отметил интерес к крафтовому пиву. «Не только мы находим пути реализации нашей продукции, но и нас находят», - заключил он.