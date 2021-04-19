Экономика

Псковская область заняла 62 место в рейтинге регионов по динамике рынка труда

Псковская область заняла 62 место в рейтинге российских регионов по динамике рынка труда. Такой рейтинг подготовило РИА Новости.

Число работающих в регионе за три года снизилось на 5,4% (-16,2 тысячи человек), за 10 лет снижение составило 12,1% (-38,8 тысячи человек).

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа заняли следующие позиции в общероссийском рейтинге: 5 место - Калининградская область, 9 место - Санкт-Петербург, 29 место - Ленинградская область, 32 место - Ненецкий автономный округ, 44 место - Вологодская область, 68 место - Карелия, 71 место - Коми, 75 место - Мурманская область, 80 место - Архангельская область, 82 место - Новгородская область.

В течение последних трех лет число занятых увеличилось в 14 регионах России, сократилось - в 70. Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда в Московской области и Краснодарском крае. За этот период там появилось 49 и 35 тысяч новых рабочих мест. Хуже всего дела обстоят в Дагестане - здесь количество рабочих мест сократилось на 116 тысяч.