Экономика

Любителей комфортного барбекю из Пскова ждут в DOMMO

В ТРК «Акваполис» на первом этаже находится гипермаркет DOMMO, который предлагает в преддверии дачного сезона и поры барбекю прекрасные новинки, так необходимые для полноценного отдыха на природе.

Провести отлично время на природе позволят многочисленные модели мангалов, шампуров, качелей, беседок, шезлонгов и много другого, представленного в наличие в магазине. Покупка будет вдвойне приятней с картой постоянного покупателя, которая позволит получить приятную скидку и сэкономить на покупке.

Подготовьтесь к отдыху на природе вместе с магазином DOMMO в ТРК «Акваполис»! Здесь найдете все необходимое, чтобы барбекю или отдых на природе стали комфортным и веселым мероприятием!

DOMMO в ТРК «Акваполис» располагается на у супермаркета «Перекресток».