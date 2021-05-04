Экономика

Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в Псковской области

Активность работодателей Псковской области за последний месяц достаточно высокая – компании опубликовали на 7% вакансий больше, чем месяцем ранее. Активней всего компании области ищут работников в сфере управления персоналом (начальников отдела кадров, экономистов по труду, менеджеров по персоналу), здесь прирост вакансий относительно марта этого года – 43%. К такому выводу пришли эксперты hh.ru, проанализировав данные из более 6 000 вакансий, открытых на hh.ru в Псковской области, а также информацию из более 15 000 резюме местных жителей.

На втором месте по востребованности - работники сферы гостеприимства: прирост за месяц +37%. Особенно востребованы повара, официанты, пекари, хостес, горничные, менеджеры по подбору туров и управляющие кафе и ресторанами.

Также в топ-3 по приросту числа вакансий за месяц вошли работники в сфере строительства и недвижимости (+27%). В данном случае работодатели особенно активно ищут прорабов, строителей, монтажников, токарей, каменщиков. Не менее востребованы специалисты по подбору недвижимости, инженеры строительного контроля, геодезисты.

Наименьшая динамика вакансий за последний месяц была отмечена в сферах «Продажи», «Автомобильный бизнес», «Рабочий персонал» - +2% за месяц в каждой области.

Предлагаемая работодателями Псковской области зарплата для специалистов за апрель составила 39 000 рублей, что ниже среднероссийской на 19%. По итогам апреля одни из самых высоких зарплат можно найти в вакансиях сфер «Рабочий персонал» и «Медицина, фармацевтика» - почти 51 000 рублей. Чуть ниже предлагаемые зарплаты в вакансиях для специалистов из сферы ИТ, высшего менеджмента, автомобильного бизнеса – в среднем от 40 0000 до 45 000 рублей.

Активность работодателей на рынке труда

В апреле в Псковской области продолжал снижаться уровень конкуренции за рабочие места, сейчас он составляет 3,4 резюме на вакансию, что ниже нормы по рынку труда – 5-6 резюме на вакансию.

По сравнению с прошлым месяцем конкуренция за вакансии и рабочие места выросла среди топ-менеджеров (7,7 резюме на вакансию). Как правило, средняя ожидаемая зарплата у таких соискателей – 60 000 рублей и более. 69% претендующих на управляющую должность в Псковской области находятся в возрасте от 30 до 45 лет. 38% резюме в сфере высшего менеджмента разместили женщины.

Активней стали искать работу юристы (7,6 резюме на вакансию). Они ожидают зарплату от 40 000 до 60 000 рублей в месяц, в 71% случаев уже имеют рабочий стаж более 6 лет, 65% соискателей в сфере юриспруденции – женщины.

На третьем месте по уровню конкуренции за рабочие места представители сферы искусства, развлечений, масс-медиа – 6,5 резюме на вакансию. Диапазон ожидаемых зарплат у работников сферы искусства – от 30 000 рублей. 70% соискателей в данной сфере – женщины.

Ниже всего hh.индекс — отношение количества активных резюме к вакансиям в сферах гостеприимства, добычи сырья, инсталляции и сервиса, страхования, медицины и консультирования – меньше 1 резюме на вакансию.

В целом жители Псковской области несколько увеличили зарплатные ожидания и теперь в среднем желают получать за работу в месяц почти 34 000 рублей, что все равно ниже запросов других россиян на 31%.

Кому предлагают одни из самых высоких зарплат в Псковской области прямо сейчас: