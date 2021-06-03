Экономика

В Псковской области усилят поддержку малого и среднего предпринимательства

Первое соглашение, заключенное губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в рамках Петербургского международного экономического форума, направлено на усиление поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона договорился о сотрудничестве и взаимодействии с главой Корпорации МСП. В церемонии подписания в четверг, 3 июня, приняли участие Михаил Ведерников и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«В рамках новой стратегии развития нашими главными бенефициарами станут предприниматели и регионы, — отметил Александр Исаевич. — Корпорация МСП станет единым центром по координации работы региональной инфраструктуры поддержки. Совместно с Минэкономразвития России мы разработаем и внедрим единые стандарты и подходы к поддержке предпринимателей. Это позволит наладить диалог бизнеса и власти на базе объектов инфраструктуры поддержки. При этом предприниматели получат возможность формирования мер, направленных на развитие МСП».

По его словам, важнейшей задачей для Корпорации МСП станет цифровизация мер поддержки в рамках цифровой платформы МСП. «Предприниматели благодаря сформированному цифровому профилю на основе автоматизированных сервисов будут в проактивном режиме получать предложения по мерам поддержки и решениям жизненных ситуаций, актуальных на каждом этапе жизненного цикла компании, — рассказал Александр Исаевич. — Летом мы запустим цифровую платформу в тестовом режиме. Приглашаем бизнес-сообщество Псковской области принять активное участие в тестировании и верификации данной платформы».

Губернатор Псковской области в свою очередь отметил, что соглашение позволит малому и среднему бизнесу региона получать меры поддержки в приоритетном порядке. Это льготное финансирование, помощь в цифровизации объектов МСП и самозанятых граждан, расширение условий для участия предпринимателей в госзакупках и многое другое.

«Соглашение также позволит согласовать работу администрации и федеральных институтов поддержки бизнеса, предоставлять более комплексные меры поддержки за счет формирования индивидуальных карт развития субъектов МСП», — заметил Михаил Ведерников. Он проинформировал, что в Псковской области зарегистрировано более 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. «Вклад МСП в валовый региональный продукт (ВРП) региона составляет свыше 30%, и по этому показателю область находится на 23 месте среди субъектов РФ. Поэтому поддержка этого сектора экономики для нас очень важна», — подвел итог глава региона.

Соглашение направлено на расширение взаимодействия в части совершенствования системы мер поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, а также развитие новых направлений помощи. Документ закрепляет договоренности сторон о совершенствовании ряда ключевых направлений: развитие финансовой поддержки предпринимателей на льготных условиях, в том числе при помощи таких новых инструментов, как краудинвестинг, создание условий для расширения участия предпринимателей в закупках крупнейших заказчиков с госучастием, цифровизация инструментов поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан. В том числе планируется внедрение цифровой модели оценки (скоринг) потенциала предпринимателей к росту (развитию) с созданием цифровых профилей получателей поддержки.

Также соглашение направлено на развитие инструментов информирования предпринимателей о требованиях органов контроля и надзора с целью профилактики нарушений и защиты законных интересов малого и среднего бизнеса. Планируется сотрудничество и по развитию кооперации, сбыта и встраивания предпринимателей в цепочки поставок, в том числе в агропромышленном комплексе.

Напомним, что Корпорация МСП создана указом президента России в июне 2015 года и осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства.