 
Экономика

Потолок российской экономики: банки видят выход только в росте эффективности, а не найме

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Российская экономика практически исчерпала резервы для роста за счёт простого увеличения числа работников и загрузки заводов. К такому выводу всё чаще приходят в банковском секторе, оценивая перспективы деловой активности. Чтобы расти дальше и при этом не провоцировать скачок цен, бизнесу и государству придётся сделать ставку на интенсивное развитие — то есть учиться получать больше отдачи от уже имеющихся ресурсов. С таким заявлением в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) выступил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Дмитрий Пьянов пояснил, что прежняя модель, когда экономика росла за счёт вовлечения свободных людей и простаивающих станков, себя исчерпала.

«Экстенсивный рост происходит, когда снижается безработица и растёт загрузка производственных мощностей. Но как только пик использования доступных ресурсов — особенно трудовых — достигнут, дальнейшее развитие возможно лишь интенсивным путём: через рост производительности труда и общую отдачу от факторов производства», — объяснил он. По словам Пьянова, именно интенсивный сценарий с меньшей вероятностью приведёт к перегреву экономики.

Финансист выделил четыре ключевых источника такой эффективности. Во-первых, это мобильность кадров и переток работников в более производительные секторы и регионы — здесь помогут меры поддержки межрегиональной миграции. Во-вторых, развитие цифровых платформ, которые упрощают поиск работы и повышают гибкость рынка труда. В-третьих, технологичные инвестиции: реальные вложения бизнеса в оборудование с 2021 года выросли более чем на четверть, а ввод новых высокотехнологичных линий способен подтолкнуть производительность вверх. Наконец, внедрение искусственного интеллекта и роботизация, особенно в отраслях, где эффективность труда пока остаётся низкой.

Главный «камень преткновения», по оценке экспертов, — это текущие темпы роста производительности. Как подсчитало Минэкономразвития, по итогам 2025 года показатель вырос лишь на 0,7% в годовом выражении. Без заметного ускорения этой динамики интенсивный сценарий рискует остаться лишь благим пожеланием, дал понять первый зампред ВТБ.

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