«Дневной дозор»: Нужен ли псковичам омбудсмен, защищающий права бизнеса?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужен ли нам омбудсмен, защищающий права бизнеса?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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На минувшей неделе президент России назначил Александра Шохина новым уполномоченным по защите прав предпринимателей. Александр Шохин — известный политик, общественный деятель, бывший вице-премьер и многолетний руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей. Вместе с этим назначением анонсировали изменение принципов работы института омбудсменов: теперь они будут трудиться на общественных началах, а не занимать государственные должности. Это фактически меняет саму суть и смысл деятельности уполномоченных.

Напомним, этот институт был создан в 2012 году, в период президентства Дмитрия Медведева, с целью развития и защиты российского бизнеса. Тогда впервые было заявлено, насколько важно оберегать молодой, формирующийся предпринимательский класс. Бизнес нужно беречь, а не использовать лишь как «дойную корову», ведь именно он является той самой «гусыней», которая несёт золотые яйца. Логика здесь проста и абсолютно здравая: есть бизнес — будет экономика, будут налоги, а значит, будут и социальные выплаты. Нет бизнеса — нет ни налогов, ни социальной поддержки. Это зрелый и фундаментальный подход, ориентированный на реальное развитие предпринимательства. Вслед за федеральным уполномоченным тогда же появились и региональные омбудсмены. Сегодня в каждом субъекте Федерации работает свой представитель, чья прямая задача — помогать бизнесу и отстаивать его интересы. Псковская область в этом плане не исключение.

Критики действующей власти считают, что в современных условиях акценты сменились. Сегодня уже далеко не бизнес находится в приоритете у власти. Возможно, в связи с этим изменилось отношение к институту уполномоченных по защите предпринимателя. По версии некоторых экспертов, он оказался не нужен. А так ли это? Некоторые скептики говорят, что этот институт не работал и раньше, потому как де-факто никакими полномочиями этот омбудсмен не обладал. По их мнению, он мог только взывать к местной власти с просьбой не «дергать» лишний раз бизнес, а реальных рычагов для того, чтобы влиять на ситуацию, он не имел. При этом еще и находился на зарплате у региональной власти, которая может легко поменять излишне ретивого омбудсмена. В сегодняшней программе мы решили узнать у наших экспертов и представителей предпринимательского сообщества региона, нужен ли нам омбудсмен, защищающий права бизнеса? Работает ли сегодня этот механизм, защищает ли он интересы бизнеса? Могут ли они получать зарплату от государства? Или же должны работать на общественных началах? Ответы узнаем в программе «Дневной дозор».

Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев, на данный момент понимания того, какой будет должность федерального уполномоченного по правам предпринимателей, еще нет, однако на региональном уровне, по его словам, никаких подобных изменений не планируется. Он также поделился своим мнением о том, на какой основе должна быть должность бизнес-омбудсмена.

«Комментируя растиражированные новости, хочу обратить внимание на неопределённость статуса должности: пока неясно, будет она общественной или государственной, хотя Александр Николаевич охарактеризовал её как «общественно-государственную». Текст законопроекта пока не опубликован, хотя он потребует поправок в Федеральный закон № 78. Эти изменения коснутся исключительно федерального уровня. Институт региональных уполномоченных, насколько мне известно, реформировать не планируется. Тем не менее, функционал должности может измениться в зависимости от её статуса. Существует риск его понижения, что чревато серьёзными последствиями. Но ключевое условие — сохранение самого института уполномоченного».

Руководителю строительной компании «Монолит» Олегу Брячаку не приходилось обращаться за помощью к бизнес-омбудсмену, однако случаи, когда уполномоченный действительно защищал интересы предпринимателей, ему известны. Он объяснил, почему не считает правильным решение перевести региональных уполномоченных по правам предпринимателей с штатных, оплачиваемых должностей на безвозмездную основу.

«Очень многое зависит от конкретного человека, который занимает должность уполномоченного по правам бизнесменов в том или ином субъекте. Знаете, чиновник-чиновнику тоже рознь. Кто-то эффективен, кто-то менее эффективен, кто-то, как и любой человек, более энергичен и так далее. Так вот, касательно нашего уполномоченного: он грамотный человек, он сам из бизнес-среды, поэтому в нашем субъекте он действительно что-то делает и кому-то помогает. Лично я не обращался за помощью. Я не знаю, как работает этот институт. Если говорить о моем личном примере или примере моего предприятия, мы привыкли сами решать те сложные вопросы, которые у нас возникают. Однако по отзывам коллег из предпринимательского сообщества могу сказать, что действительно реальную помощь кому-то он оказывает благодаря своей грамотности и ответственному подходу к работе. Стоит ли переводить их из разряда госслужащих в разряд лиц, которые будут работать на общественных началах? Я думаю, что нет. Если достойный человек находится на руководящей должности, он может быть полезен. И если не будет обеспечения деятельности уполномоченного — а это какие-то финансовые ресурсы, возможно, автомобиль, где-то водитель, небольшой штат для того, чтобы он мог эффективно выполнять свои обязанности, то мне кажется, что эффективность его работы снизится».

Директор холдинга NPN Игорь Савицкий рассказал о том, почему считает, что уполномоченные по защите прав предпринимателей и прав человека — это чисто номинальные должности и не слишком надежные институты.

«Во-первых, этот человек, омбудсмен — областной или федеральный, по-моему, не защищён федеральным законом, хотя бы на уровне судьи. Это раз. То есть он не имеет неприкосновенности и не может, что называется, входить в любой кабинет. У него нет никаких полномочий. Он не может ни наложить штраф, ни применить административное взыскание к чиновникам. То есть он, по большому счёту, является таким же субъектом с точки зрения права, как и любой предприниматель. Так что вы можете обратиться к омбудсмену или пойти в суд — примерно это всё будет одно и то же. Может быть, омбудсмен с вами вместе и сходил бы в суд — всё, что он может. Да, и ещё, есть закон о препятствиях в предпринимательстве — такая статья есть, по-моему, даже в Уголовном кодексе. Она хоть раз где-то применялась? Нигде. Я даже не слышал, чтобы эта статья работала. Так что омбудсмен — это просто хороший человек, который, возможно, имеет больше возможностей для общения с чиновниками, чем вы. У него нет ни полномочий, ни прав, ни защиты. Он не может приостановить дело в отношении вас, даже по банкротству. Он не может позвонить прокурору и сказать, чтобы тот подождал неделю, пока мы разберёмся — у него нет такого права. Так что это чисто номинальная должность, не знаю, для чего она нужна. Да, у него есть право собрать небольшой коллектив предпринимателей под своим знаменем и написать какую-то петицию губернатору, президенту или кому-то ещё. Это да. Но это всё называется пустые хлопоты, не более того. Так что я считаю, что институт по защите прав предпринимателей и человека в целом — это не очень эффективный институт, будем так говорить».

Депутат Псковского областного Собрания от КПРФ, бывший генеральный директор предприятия «Евро-Керамика-Печоры» Владимир Панченко сообщил, что ему не приходилось обращаться за помощью к бизнес-омбудсмену. Но при этом предприниматель убежден, что институт уполномоченного – рабочий механизм.

«Прямо у меня конкретно не было случая, когда бы они могли помочь, но в рамках каких-то консультаций, сопровождений или вопросов они действительно помогали. Как он будет работать на общественных началах? Навряд ли это будет эффективно. Сегодня он посвящает своё рабочее время этому делу, тратит на это время, участвует в судебных заседаниях, выезжает на предприятия и что-то делает. Когда это будет на общественных началах, боюсь, что этот институт просто умрёт. Если задача состоит в том, чтобы его не было, тогда да, нужно перевести на общественные начала».

Генеральный директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк не до конца понимает, как должна осуществляться рабочая деятельность бизнес-уполномоченного, если его переведут на общественные начала. Есть некоторые вопросы, например, как он будет защищать права предпринимателей или ездить в командировки — за свой счет? Сомнительно, что найдется такой желающий. А в чем у Юрия Власюка сомнений нет, так это в том, что институт уполномоченного по правам предпринимателей действительно действенный.

«Что касается областного уровня, да, мы пересекались, встречались. Аркадий (Мурылев) помогает, чем может. По федеральному уровню новости не читал, не знаю. Скорее всего, это логично, что будет на общественных началах. Но ведь кто-то должен платить человеку зарплату, должен отправлять его в командировки. Я не совсем понимаю, как это будет происходить».

Экс-председатель регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников убежден в том, что для бизнес-уполномоченных на региональном уровне нужно оставить возможность вести свою деятельность в рамках установленного федерального закона, а не переводить их на общественные должности. Он придерживается мнения, что омбудсмен должен работать на одной площадке с государственными и муниципальными служащими и распоряжаться неким бюджетом, чтобы у него была возможность доносить актуальные проблемы сообщества до муниципальной и региональной исполнительной власти.

«То, что институт уполномоченных действительно функционирует, это 100%. Однако часто многое зависит от личности, от тех людей, которые назначены на должность уполномоченного в том или ином регионе. Это первое. Второе — существует закон, в котором прописаны права уполномоченного по правам предпринимателей. Эти права весьма существенны; это не общественная организация, а государственная структура, которая может действовать на своей площадке. Например, у нас в Пскове собирается экспертный совет под руководством Аркадия Анатольевича Мурылева, в котором я тоже принимаю участие. Мы обсуждаем те вопросы, которые волнуют предпринимателей. Важно уйти от бедности. На сегодняшний день у предпринимателя, по идее, уже нет бед. У него есть возможности, коммуникационные аспекты, он владеет большим спектром информации и может принимать решения. Если предприниматель иногда принимает немного неправильное решение или его бизнес не совсем правильно развивается, это бывает. Конечно, на это влияет внешняя экономическая ситуация. Но малый бизнес — это очень гибкая структура; он должен быстро реагировать на изменения, включая изменения в налоговой системе и внешние факторы. Поэтому институт бизнес-полномочий занимается не только решением проблем, но и выслушиванием рекомендаций бизнес-сообщества. На моем примере и примере «Опоры России» — это малый бизнес, и мы пытаемся донести наши идеи до власти. Это одна из площадок, где можно выразить пожелания и новые мнения для того, чтобы улучшить взаимодействие с властью и создать более благоприятный климат для предпринимателей».

В сегодняшней программе наши собеседники делились мнениями о том, достаточно ли полномочий у бизнес-омбудсменов для того, чтобы отстаивать интересы предпринимателей. Некоторые комментаторы убеждены, что институт уполномоченного, как по правам предпринимателей, так и других омбудсменов, неэффективен и носит номинальный характер. По их мнению, чтобы решить те или иные вопросы, полномочий у омбудсменов попросту нет, а все, что представляется для них возможным, — это составить компанию в суде и оказать юридическую поддержку. Однако многие наши собеседники придерживаются мнения о том, что эффективность работы уполномоченного зависит от личности, которая находится на этой должности.

Александра Братчикова