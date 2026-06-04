Губернатор возглавляет делегацию Псковской области на ПМЭФ-2026

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавляет делегацию региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Основные мероприятия проходят на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». В этом году лозунг Петербургского международного экономического форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: канал Михаила Ведерникова в Max

«Делегацией Псковской области работаем на Петербургском международном экономическом форуме. Планируем проведение рабочих встреч, переговоры с потенциальными партнёрами, подпишем ряд соглашений», — рассказал Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max. «И, конечно, приму участие в главном мероприятии ПМЭФ — пленарном заседании с участием нашего президента Владимира Владимировича Путина», — отметил губернатор.

В состав делегации Псковской области вошли pаместитель губернатора Нинель Салагаева, министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов и другие официальные лица.

Михаил Ведерников вместе с представителями официальной делегации Псковской области принимает участие в деловой программе форума. В этом году она построена вокруг формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики и включает более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям.

В рамках форума планируются к подписанию соглашения между правительством Псковской области и сторонами, заинтересованными в реализации на территории региона совместных проектов в различных сферах деятельности.

Традиционно на «полях» ПМЭФ Михаил Ведерников проведет целый ряд рабочих встреч, переговоров с представителями федеральной власти, ключевыми и потенциальными партнерами. Губернатор также примет участие в главном мероприятии форума — пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина. Михаил Ведерников заверил, что подробности участия делегации в форуме он сообщит позже.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Он проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Петербургский международный экономический форум продлится по 6 июня.

Участие в ПМЭФ-2026 подтвердили свыше 20 тысяч представителей из 140 стран мира. Среди участников главы государственных структур, международных организаций, бизнеса, экспертного и научного сообщества и представители СМИ. В 2026 году статус страны-гостя ПМЭФ присвоен Саудовской Аравии. Проведение форума совпадает со 100-летием установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.