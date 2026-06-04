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Губернатор возглавляет делегацию Псковской области на ПМЭФ-2026

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавляет делегацию региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Основные мероприятия проходят на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». В этом году лозунг Петербургского международного экономического форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: канал Михаила Ведерникова в Max

«Делегацией Псковской области работаем на Петербургском международном экономическом форуме. Планируем проведение рабочих встреч, переговоры с потенциальными партнёрами, подпишем ряд соглашений», — рассказал Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max. «И, конечно, приму участие в главном мероприятии ПМЭФ — пленарном заседании с участием нашего президента Владимира Владимировича Путина», — отметил губернатор.

В состав делегации Псковской области вошли pаместитель губернатора Нинель Салагаева, министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов и другие официальные лица.

Михаил Ведерников вместе с представителями официальной делегации Псковской области принимает участие в деловой программе форума. В этом году она построена вокруг формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики и включает более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям.

В рамках форума планируются к подписанию соглашения между правительством Псковской области и сторонами, заинтересованными в реализации на территории региона совместных проектов в различных сферах деятельности.

Традиционно на «полях» ПМЭФ Михаил Ведерников проведет целый ряд рабочих встреч, переговоров с представителями федеральной власти, ключевыми и потенциальными партнерами. Губернатор также примет участие в главном мероприятии форума — пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина. Михаил Ведерников заверил, что подробности участия делегации в форуме он сообщит позже. 

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Он проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Петербургский международный экономический форум продлится по 6 июня.

Участие в ПМЭФ-2026 подтвердили свыше 20 тысяч представителей из 140 стран мира. Среди участников главы государственных структур, международных организаций, бизнеса, экспертного и научного сообщества и представители СМИ. В 2026 году статус страны-гостя ПМЭФ присвоен Саудовской Аравии. Проведение форума совпадает со 100-летием установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.

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Пресс-портреты

Путин Владимир Владимирович

Путин Владимир Владимирович

Президент РФ

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Салагаева Нинель Александровна

Салагаева Нинель Александровна

Заместитель губернатора Псковской области

Михеев Андрей Сергеевич

Михеев Андрей Сергеевич

Министр экономического развития Псковской области.

Рахманов Виталий Викторович

Рахманов Виталий Викторович

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области.

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