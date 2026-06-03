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Псковичам напомнили о новой форме декларации по водному налогу

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УФНС России по Псковской области напоминает налогоплательщикам о переходе на новую форму декларации по водному налогу с 2-го квартала 2026 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приказом от 26 марта 2026 года № ЕД-1-3/205 ФНС России утвердила обновленную форму налоговой декларации по водному налогу, а также порядок ее заполнения и электронный формат представления. В силу документ вступает по истечении двух месяцев после официального опубликования - с 6 июля 2026 года.

Напомним, водный налог в 2026 году уплачивают юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые используют водные объекты на основе лицензии на водопользование. Ставки налога зависят от объема и целей использования воды.

Одновременно с принятием новой формы декларации утрачивает силу прежний порядок ее заполнения, действовавший на основании приказа ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497.

Ключевые элементы обновленной декларации следующие:

  • уточнены коды налогового периода (например, «21» для 1 квартала, «51» - для 1 квартала при реорганизации);
  • детализация сведений о налогоплательщике (раздельно для организаций, ИП и физических лиц, не являющихся предпринимателями); расширена информация о водопользовании (лицензии, договоры, коды водопользования, объемы забора воды в пределах и сверх лимита);
  • добавлены отдельные блоки для расчета налога при заборе воды и при использовании акватории (без забора), включая коэффициенты-дефляторы и ставки.

Особое внимание уделено корректному указанию КБК, ОКТМО и признака лица, подписавшего декларацию (1 - налогоплательщик). Для юридических лиц при реорганизации необходимо заполнять код формы (от 0 при ликвидации до 6 при разделении с присоединением) и данные правопреемника.

«Переход на новую форму обязателен. Отчетность, сданную по старым шаблонам, налоговые органы принимать не будут. Электронные версии декларации необходимо формировать с учетом актуальной XML-схемы, размещенной на официальном сайте ФНС России», - заключили в управлении.

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