Фонд инвестразвития Псковской области на ПМЭФ-2026 подписал соглашения с регионами

Фонд инвестиционного развития Псковской области принял участие в «нулевом» дне Петербургском международном экономическом форуме-2026 и подписал соглашения о сотрудничестве с регионами, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

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В рамках «нулевого» дня ПМЭФ-2026 члены Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития, в том числе заместитель руководителя Фонда инвестразвития Псковской области Екатерина Пыхтина, приняли участие в общем собрании и выездной программе.

Выездная программа охватила площадки крупных инвестпроектов Санкт‑Петербурга: участники осмотрели исторический комплекс «Кресты», оценив успешное приспособление объекта ОКН к современному использованию, а также посетили Дом реставратора ОКН «Дом Пашкова И. В.», познакомившись с практиками восстановления исторических объектов.

Общее собрание членов НААИР объединило региональные корпорации развития для подведения итогов прошедшего года и обозначения ключевых задач по последующей работе.

На заседании под председательством президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина были рассмотрены главные вопросы: как повысить эффективность работы с инвесторами и улучшить сопровождение инвестиционных проектов.

В ходе церемонии подписания соглашений Фонд инвестразвития закрепил договорённости о сотрудничестве с коллегами из Московской, Рязанской, Саратовской и Херсонской областей.