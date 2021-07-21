Экономика

Цены на «борщевой» набор снизятся в течение двух недель — Андрей Турчак

Цены на «борщевой» набор снизятся в течение двух недель, заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак во время беседы с фермерами Алтайского края. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Второе снижение планируется к концу августа. Оно будет достигнуто, в том числе, за счет прямого доступа сельхозпроизводителей на ярмарки и рынки – эту инициативу «Единой России» и правительства поддержал президент РФ Владимир Путин.

«Важно поддержать фермеров. Имею в виду не финансирование, которое идет по программам поддержки, а, в первую очередь, про развитие такого инструмента, как ярмарочная торговля. То есть это не рынки стационарные, которые у вас в областном центре, а увеличение числа ярмарок. По расчету, двукратное увеличение ярмарок по стране автоматом даст это снижение», - рассказал Андрей Турчак.