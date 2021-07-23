Экономика

В Госдуме предложили обязать бизнес обосновывать снижение цен при госзакупках

Депутаты Госдумы, состоящие в ОНФ, предложили ужесточить законодательство о контрактной системе, чтобы не допустить к госзакупкам компании, снижающие цены до недопустимого уровня. Как сообщает газета «Известия», речь идет о поставщиках услуг по организации питания, которые обязуются исполнить контракт, снижая его стоимость до 50%. Об этом говорится в мониторинге закупок социального питания в школах, детских садах, больницах и социальных учреждениях Бюро расследований Народного фронта.

«Мы подготовили ряд законодательных инициатив. Во-первых, нужно чтобы у Роспотребнадзора появилась обязанность проверять таких поставщиков чаще, чем остальных. Во-вторых, мы предлагаем изменить антидемпинговые правила, которые сегодня обязывают только поставщиков продуктов обосновывать возможность исполнения контракта, если цена слишком низкая. Правила должны действовать и на поставщиков услуг по организации питания, а также должны содержать четкий перечень информации в обязательном порядке запрашиваемой у поставщика», — заявил координатор Бюро расследований ОНФ Антон Гетта.

По его словам, сегодня повсеместно говорится о росте цен на продукты питания, правительство принимает меры, идет работа с производителями, но, похоже, у ряда компаний, несмотря на это, есть возможности для снижения стоимости таких госзакупок.