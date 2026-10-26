В Пскове стартовал второй поток федеральной программы «СВОй бизнес» для бойцов и их семей

Сегодня, 26 октября, в Пскове стартовал второй поток федеральной образовательной программы «СВОй бизнес». Пятидневный интенсив пройдет в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Единой России»

В течение недели участники будут работать над личной стратегией, постановкой целей, бизнес-планом, изучать рынок, клиентов, маркетинг, налогообложение, источники стартового капитала, а также федеральные и региональные меры поддержки. В расписании также значатся визиты к действующим предпринимателям, краш-тест проектов и финальная защита с обратной связью.

Открытие прошло с участием министра экономического развития Псковской области Андрея Михеева, вице-спикера регионального парламента и координатора партийного проекта «Предпринимательство» Алексея Севастьянова, руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Надежды Васильевой. Бизнес-тренер программы - Светлана Бердникова из Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Финал программы намечен на 30 октября, когда участники представят свои бизнес-планы и получат сертификаты.

Министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев поприветствовал участников от имени губернатора. Он подчеркнул, что программа предоставляет уникальную возможность для доработки бизнес-идей и способствует развитию предпринимательства в регионе.

«Пусть эта программа станет стартом новых возможностей и достижений», - отметил Андрей Михеев. «Пусть эта программа станет стартом новых возможностей и достижений», - отметил Андрей Михеев.

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов поздравил участников с началом обучения, отметив, что программа поможет открыть новые горизонты и расширить знания, необходимые для ведения бизнеса.

«Смелый шаг, я уверен, вы откроете для себя много нового», - добавил он.

В 2026 году 1000 ветеранов СВО и членов их семей из 60 регионов России смогут пройти федеральную программу «Свой бизнес». Цель программы - помочь ветеранам спецоперации и членам их семей адаптироваться к гражданской жизни через предпринимательскую деятельность. Проект реализуется при поддержке правительства Псковской области и партии «Единая Россия».