 
Экономика

Большинство респондентов ПЛН тратит деньги только на самое необходимое

0

71,4% участников опроса Псковской Ленты Новостей покупают только самое необходимое, экономя даже на продуктах. Такой вариант ответа они выбрали, отвечая на вопрос о том, как изменились их траты за последний год. Всего в опросе приняли участие 217 человек.

Еще у 11,1% опрошенных спустя год в тратах ничего не поменялось. А 8,8% респондентов признались, что если раньше получалось копить, сейчас же все финансы уходит вплоть до копейки.

3,3% проголосовавших отметили, что отказались от трат на развлечения, такие кино, театр, поездки, рестораны и т. д.

Меньше 2% (1,8%) признались, что большая часть денег уходит на оплату счетов за квартиру. Такому же количеству респондентов приходится прибегать к кредитам, и у стольких же проголосовавших материальное благосостояние улучшилось, и они перестали экономить. 

Таким образом, подавляющая часть опрошенных начала экономить даже на еде, покупая только самое необходимое, а абсолютное меньшинство призналось, что за последний год перестало экономить, так как их материальное положение за год только улучшилось.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: празднуете ли вы Хэллоуин?

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026