Большинство респондентов ПЛН тратит деньги только на самое необходимое

71,4% участников опроса Псковской Ленты Новостей покупают только самое необходимое, экономя даже на продуктах. Такой вариант ответа они выбрали, отвечая на вопрос о том, как изменились их траты за последний год. Всего в опросе приняли участие 217 человек.

Еще у 11,1% опрошенных спустя год в тратах ничего не поменялось. А 8,8% респондентов признались, что если раньше получалось копить, сейчас же все финансы уходит вплоть до копейки.

3,3% проголосовавших отметили, что отказались от трат на развлечения, такие кино, театр, поездки, рестораны и т. д.

Меньше 2% (1,8%) признались, что большая часть денег уходит на оплату счетов за квартиру. Такому же количеству респондентов приходится прибегать к кредитам, и у стольких же проголосовавших материальное благосостояние улучшилось, и они перестали экономить.

Таким образом, подавляющая часть опрошенных начала экономить даже на еде, покупая только самое необходимое, а абсолютное меньшинство призналось, что за последний год перестало экономить, так как их материальное положение за год только улучшилось.

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