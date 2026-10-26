 
Экономика

Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» назвала способы исключить двойную выплату кредитов

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Как исключить двойную выплату кредитов, и какие еще сложности могут быть при рефинансировании, рассказала региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в эфире программы «PRO деньги» на ПЛН FM (102.6).

Как отметила эксперт, самая распространенная ошибка заемщиков — ориентироваться только на снижение процентной ставки, не обращая внимания на срок договора.

«Например, у вас есть кредит на три года под 18% годовых, а банк предлагает рефинансировать его на пять лет под 15%. На первый взгляд кажется, что 15% выгоднее. Но срок кредита удлиняется, и за счет процентов, которые вы будете платить все это время, вы отдадите банку гораздо больше денег. В конечном итоге это становится невыгодным», — объяснила Ирина Баранова.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, эксперт рекомендует изучать реальные цифры.

«Я всегда советую смотреть на полную стоимость кредита. Важно убедиться не просто в размере процентной ставки, а проанализировать полный график платежей и понять, какую итоговую сумму вы должны будете вернуть банку», — отметила Ирина Баранова.

Вторая серьезная опасность, с которой может столкнуться заемщик, — это так называемое «псевдорефинансирование».

«Если вы принимаете решение о рефинансировании, особенно при переходе в другой банк, критически важно взять справку о полном погашении старого обязательства. Нужно лично убедиться, что предыдущий кредит закрыт, чтобы не получилось так, что вы одновременно платите и по старому, и по новому договору», — заключила Ирина Баранова.
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