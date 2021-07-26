Экономика

Минэнерго подготовило документацию о возможном запрете экспорта бензина

Минэнерго РФ может в ближайшие дни принять решение о запрете экспорта бензина, вся нормативная документация уже готова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики Павла Сорокина.

«Нормативка на временный запрет готова. Сейчас смотрим детали и на ежедневную динамику. Последние два дня на бирже и объемы выросли, и цены стали идти вниз. Поэтому все документы готовы, получаем ОРВ (оценку регулирующего воздействия - ред.), и мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены», - сказал он.

По словам Сорокина, решение будет приниматься на основе динамики биржевых роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами. «Если не будет улучшения, то мы в ближайшие дни это решение примем», - отметил он.

Минэнерго также считает, что ситуацию на топливном рынке необходимо рыночным способом, за счет демпферного механизма и наполнения внутреннего рынка. «Это не должно делаться в ущерб компаниям, мы должны долгосрочную предсказуемость создавать», - добавил Сорокин.

При этом замминистра отметил, что пока нет необходимости заключать топливные соглашения с нефтяными компаниями, но подобная мера остается на повестке. По его словам, демпферный механизм, который существует уже два года, работает нормально. «Иногда возникает ситуация из-за комбинации факторов, перекосов рыночных, тогда требуются дополнительные стимулы для рынка. Либо компании перенаправляют экспорт добровольно, либо (им дается - ред.) соответственно дополнительный стимул», - пояснил он.