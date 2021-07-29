Экономика

Сбер превращает смартфоны в кассы

Сбер запускает сервис «Мобильный кассир», который позволит использовать персональные гаджеты в качестве кассовых аппаратов «Эвотор». Опция подходит как для индивидуального предпринимателя, единолично осуществляющего расчеты, так и для организации работы нескольких кассиров или операторов: после централизованного скачивания программа устанавливается на их смартфоны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Приложение совместимо с любой моделью «Эвотора» и облачной кассой, дополнительного обучения не требуется. Его функционал аналогичен основной системе и позволяет принимать любые формы оплаты: наличными, картой, смартфоном, по QR-коду; можно редактировать карточки товаров, распределять заказы из интернет-магазинов и 1С и так далее. Программа работает и на Android, и на iOS устройствах.