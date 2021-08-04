Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
памятка - собираем ребенка в школу
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
волонтеры победы чтобы помнили
Ресторанный физик
За отмену пенсионной реформы
на работу как на праздник
Миллион для доктора
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 04.08.2021 16:370 Цены борщат 06.08.2021 08:000 Минэкономразвития заявило о низкой закредитованности россиян 05.08.2021 22:190 Предприниматели смогут узнать о риске блокировки счета в личных кабинетах налогоплательщика 05.08.2021 18:260 Зарплата в Псковской области увеличилась на 1% 05.08.2021 17:453 Картофель в Псковской области подорожал почти на 100% за полгода 04.08.2021 16:5411 В России могут ввести налог на мясо
 
 
 
Самое популярное 03.08.2021 18:3920 «Мама Рома» вышла боком 03.08.2021 10:2511 Катера раздора 05.08.2021 11:330 В ДТП с автобусом в Пскове пострадала кондуктор 03.08.2021 13:165 В администрации Великих Лук прокомментировали информацию об отстранении воспитателей от работы 04.08.2021 14:1210 Совсем уже кикнулись
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Минэкономразвития заявило о низкой закредитованности россиян

06.08.2021 08:00|ПсковКомментариев: 0

По сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне. Об этом заявил замминистра экономического развития Илья Торосов.

«Что касается закредитованности населения — по сравнению с другими странами она находится на низком уровне. Для сравнения: по России задолженность граждан — менее 20% ВВП. В развивающихся странах — к примеру, в Бразилии — 30%-50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, 70%-90%», — заявил он.

Впрочем, Илья Торосов отметил, что рост долговой нагрузки должен происходить осознанно со стороны того, кто берет кредит, чтобы займ не вгонял его в «долговую яму», из которой не выбраться. По его словам, решения, которые могли бы это обеспечить, регулярно обсуждаются властями, пишет газета «Известия».

При этом ранее об опасном росте долговой нагрузки россиян неоднократно заявлял ЦБ. Так, зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в Госдуме в мае 2021 года, сообщила, что уровень закредитованности населения находится на исторически высоком уровне, а в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении «пузырей». Предупреждение об этом содержится и в проекте «Основных направлений развития финансового рынка», опубликованном в конце июля.

Теги: #Минэк #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к инициативе разрешить коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ?
В опросе приняло участие 403 человека
06.08.2021, 08:550 Водитель фуры пострадал в ДТП в Псковской области 06.08.2021, 08:470 Десять кандидатов в депутаты областного Собрания зарегистрированы по округам №5 и №6 06.08.2021, 08:330 МИД Литвы предупредил Минск о санкциях 06.08.2021, 08:150 В России предложили ужесточить контроль за плесенью в продуктах
06.08.2021, 08:000 Минэкономразвития заявило о низкой закредитованности россиян 06.08.2021, 07:450 Роскомнадзор заявил о цензуре и двойных стандартах YouTube 06.08.2021, 07:295 Псковская область вышла на первое место по удельному темпу вакцинации от COVID-19 06.08.2021, 07:151 Правительство попросили не допускать продажу «веселящего газа» в интернете
06.08.2021, 07:003 Почти 300 пациентов избавились от коронавируса в Псковской области за сутки 05.08.2021, 23:325 Разметку для велодорожки наносят на Рижском проспекте в Пскове 05.08.2021, 23:288 Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и перенести столицу 05.08.2021, 23:001 Мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19 – ВОЗ
05.08.2021, 22:400 Марио Фернандес отказался от вызова в сборную России на ближайшие игры 05.08.2021, 22:190 Предприниматели смогут узнать о риске блокировки счета в личных кабинетах налогоплательщика 05.08.2021, 22:000 Более 13 тысяч молодых семей в России получили жилищные свидетельства в 2021 году 05.08.2021, 21:480 Руководители ТОСов рассказали Александру Котову о тренажерах в деревне, тропе здоровья и поселковом корте
05.08.2021, 21:200 Архивисты рассказали о смертельном ДТП под Псковом в 1916 году 05.08.2021, 21:080 Главный врач сменился в Великолукской межрайонной больнице 05.08.2021, 21:009 Смертность в Псковской области в 2,5 раза превысила рождаемость 05.08.2021, 20:482 В Белоруссии усилили охрану госграницы
05.08.2021, 20:300 Более 1,5 тысяч квартир построили в Псковской области за полгода 05.08.2021, 20:111 Игоря Романова зарегистрировали кандидатом на выборы главы Новосокольнического района 05.08.2021, 20:0710 Бессмысленная и беспощадная ерунда 05.08.2021, 19:500 В псковском молодежном лагере пройдут «Умные недели»
05.08.2021, 19:343 Псковский аэропорт планируется акционировать 05.08.2021, 19:331 До конца года в Пскове планируют заменить 100 лифтов 05.08.2021, 19:284 Псковский губернатор рассказал, кто должен руководить представительством региона в Москве 05.08.2021, 19:2312 Ведерников: Проблема здравоохранения Псковской области – одна из самых серьезных в стране
05.08.2021, 19:163 Путин связал масштабы пожаров и паводков в России с изменением климата 05.08.2021, 19:121 Пелагея не потребовала компенсации за перенос концерта в честь 1000-летия Усвят 05.08.2021, 19:060 Строительство Северного обхода Пскова планируют завершить в 2022 году 05.08.2021, 19:030 Назначен новый прокурор Стругокрасненского района
05.08.2021, 19:004 Порядка 270 млн рублей направят на систему умягчения воды в Пскове 05.08.2021, 18:560 В Великих Луках пропала девушка в платье с Микки Маусом 05.08.2021, 18:492 Более 60% педагогов и медиков в Псковской области привились от коронавируса 05.08.2021, 18:410 Юлия Пересильд поделилась фотографиями из «новой жизни»
05.08.2021, 18:400 Скейт-парки появятся в Пскове и Великих Луках 05.08.2021, 18:370 «Лада» и «Хендай» столкнулись в Пыталово 05.08.2021, 18:369 Губернатор назвал главную проблему развития туризма в Псковской области 05.08.2021, 18:342 Библиотекари рассказали о предпочтениях псковичей в чтении летом
05.08.2021, 18:300 Ведерников о кандидате на пост политического вице-губернатора: Жив-здоров, скоро будет 05.08.2021, 18:260 Зарплата в Псковской области увеличилась на 1% 05.08.2021, 18:222 Реконструкцию бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове завершат в 2022 году 05.08.2021, 18:200 Стоимость отдыха в Турции для псковичей выросла почти на 80%
05.08.2021, 18:190 Ущерб от АЧС в Псковской области может составить 500 млн рублей 05.08.2021, 18:000 Касса Псковского театра драмы в августе будет работать ежедневно 05.08.2021, 17:453 Картофель в Псковской области подорожал почти на 100% за полгода 05.08.2021, 17:300 В гдовском Доме белого аиста до конца лета будут проводить экскурсии
05.08.2021, 17:160 «Падали, но поднимались»: вышел новый ролик в поддержку россиян на Олимпиаде 05.08.2021, 17:123 Начинается видеотрансляция вечера памяти отца Павла Адельгейма 05.08.2021, 17:121 ВТБ: Рынок автокредитования вырос на 60% 05.08.2021, 17:072 Развитие социальной инфраструктуры приграничных территорий обсудили в Псковской области
05.08.2021, 16:521 Псковская область вошла в число регионов с высокими темпами вакцинации от COVID-19 05.08.2021, 16:510 В Псковской области разыскивают сбежавшего солдата-срочника и его девушку 05.08.2021, 16:480 Избирком зарегистрировал списки партий «Коммунисты России» и «Родина» в областное Собрание 05.08.2021, 16:360 Псковичка доверилась мошеннику и потеряла почти 1,4 млн рублей
05.08.2021, 16:302 В псковских колониях идет подготовка к предстоящим выборам 05.08.2021, 16:242 Заведение общепита может появиться в доме Капгер в Пскове 05.08.2021, 16:232 Пятнарь на фитнес 05.08.2021, 16:122 В России готовят законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж
05.08.2021, 16:052 В Псковской области очистили от мусора более 11 км береговой линии 05.08.2021, 15:580 На объекте нацпроекта в Локнянском районе идут дорожные работы 05.08.2021, 15:550 ПЛН проведет прямую трансляцию вечера памяти отца Павла Адельгейма 05.08.2021, 15:506 Псковские справедливороссы выступили за отмену пенсионной реформы
05.08.2021, 15:300 Фура столкнулась с двумя автомобилями в Порховском районе 05.08.2021, 15:202 Элла Памфилова назвала спорным предложение о переносе выборов на декабрь 05.08.2021, 15:080 В Псковской области продолжаются поиски 45-летнего мужчины 05.08.2021, 15:020 В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору арбузов
05.08.2021, 14:450 За подделку документов водителю запретили покидать Невельский район 05.08.2021, 14:320 Псковские приставы заставили должника выплатить более миллиона рублей 05.08.2021, 14:210 «Сообразим на троих»: снимать нельзя оставить. ВИДЕО 05.08.2021, 14:160 Псковичи могут проводить собственные выставки в новом Центре туризма
05.08.2021, 14:072 Лукашенко поручил силовикам закрыть границу Белоруссии 05.08.2021, 13:540 До конца года Западный военный округ получит 10 вертолетов 05.08.2021, 13:420 Туристическому бизнесу предстоит сломать стереотипы о Пскове - Кристина Кобызь 05.08.2021, 13:340 Псковичка победила на всероссийских соревнованиях по стрельбе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.