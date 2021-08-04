Экономика

Общественное обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Псковской области проведут в Интернете

Общественное обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов проведут в Интернете. Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области 9 августа сообщил о проведении общественного обсуждения

Срок проведения общественного обсуждения и приема предложений (замечаний) участников обсуждения - с 20 августа по 3 сентября 2021 года.

Место проведения общественного обсуждения - официальный сайт Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет», раздел «Стратегическое планирование», подраздел «Общественные обсуждения проекта прогноза социально-экономического развития Псковской области».

- официальный сайт государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в сети «Интернет», раздел «Система стратегического планирования», подраздел «Общественное обсуждение проектов».

Текст проекта прогноза будет размещен с 20 августа по 3 сентября 2021 года.

Замечания и предложения по материалам общественного обсуждения в письменном виде с пометкой «общественное обсуждение» направляются в Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области на адрес электронной почты ecp-zam@obladmin.pskov.ru. В сообщении указываются фамилия, имя, при наличии отчество, место жительство и адреса электронной почты, по желанию - принадлежность к какой-либо организации.