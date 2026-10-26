 
Экономика

В РФ начинается «монетная неделя»

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«Монетная неделя» начинается в России: банки откроют отделения для приема монет по всей стране, сообщили представители крупнейших кредитных организаций.

«Монетная неделя» в этом году пройдет с 26 октября по 7 ноября. В это время россияне могут без комиссии обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в банках и магазинах, которые участвуют в акции.

«ПСБ примет участие в осенней всероссийской акции "Монетная неделя", организованной Банком России. Любой желающий сможет обменять в офисах ПСБ накопившиеся монеты на банкноты Банка России или зачислить эквивалент сданной суммы на счет или банковский вклад», — рассказали в банке.

Присоединился к акции и в ВТБ.

«В рамках "Монетной недели" клиенты могут сдать монеты без комиссии. Для активных клиентов также предусмотрена возможность получить памятные монеты из недрагоценных металлов или банкноты — при их наличии. Для ускорения обслуживания отделения оснащены специальными счетчиками монет, что позволяет сделать процесс пересчета более удобным и быстрым», — сообщили там.

Подготовились к «Монетной неделе» в Газпромбанке и в банке «Дом. РФ». Последний запускает обмен монет в десяти подразделениях, расположенных в разных регионах страны.

Россельхозбанк в то же время предложит обменять монеты в 61 региональном филиале и в одном из подразделений головного офиса. По итогам осенней «Монетной недели» банк рассчитывает собрать не менее 4,6 миллиона монет на общую сумму 19,6 миллиона рублей, пишет РИА Новости

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