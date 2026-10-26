В сентябре в Псковской области подешевели сезонные овощи и фрукты

Годовая инфляция в Псковской области, по данным Росстата, в сентябре 2026 года незначительно замедлилась и составила 6,15% после 6,2% в августе. Это ниже, чем в целом по стране (6,35%). Цены в регионе за месяц выросли на 0,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местном отделении Банка России.

В регионе заметнее, чем в целом по России, подешевели овощи и фрукты. Благодаря хорошим погодным условиям урожайность в регионе выросла. Предложение местных овощей увеличилось, поэтому свекла, морковь, капуста, картофель и яблоки стали дешевле.

Подорожали яйца после снижения цен в течение предыдущих четырех месяцев. Увеличение спроса позволило птицефабрикам перенести издержки в цены. Продолжился рост цен на сахар. Спрос на него оставался высоким в период домашних заготовок и консервирования.

В сентябре по сравнению с августом в регионе подорожали легковые автомобили. К росту цен привело, в том числе, оживление спроса на подержанные иномарки, тогда как их предложение на рынке было ограниченным, и ослабление рубля в предыдущие месяцы.

С началом учебного года подорожали образовательные услуги. Сезонное повышение спроса на зарубежные туры привело к росту стоимости путешествий на отдельных популярных направлениях. В тоже время в сентябре по сравнению с августом снизились цены на санаторно-оздоровительные услуги. В сентябре в статистику попадают бронирования на октябрь и ноябрь, когда загрузка санаториев традиционно уменьшается, и цены снижаются.

Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до 4%, заключили в отделении ЦБ.