Экономика

Владимир Зубов: Псковский бизнес скорее жив, чем мертв

Бизнес в Псковской области скорее жив, чем мертв. Так оценил текущую ситуацию на региональном рынке в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов.

«Бизнес в Псковской области скорее жив, чем мертв. К сожалению, мы потеряли каждого десятого предпринимателя - как юридические лица, так и ИП. Однако у нас выросло количество самозанятых. Движение на рынке труда идет постоянно. Бизнес не останавливается и не может остановиться», - подчеркнул Владимир Зубов.

Он напомнил, что само слово «бизнес» означает риск и возможность создать что-то новое. Люди, которые связали свою жизнь с бизнесом, не будут сидеть сложа руки, отметил Владимир Зубов. По его словам, бизнес, как и потребитель, активно подстраивается под ограничения и выходит на стезю желания восстановиться, но и не во всех отраслях ситуация целиком зависит от руководителя.

«Летом общепит почувствовал отдушину и возможность заработать за счет туристов, но, к сожалению, отсутствие массовых мероприятий не позволяет ему выйти на рынок в полном объеме. Многие вспоминают 2019 год как "дар богов". Кроме того, проблемно себя чувствует туристический бизнес - закрываются офисы компаний и уменьшается количество представительств. И до конца года ситуация вряд ли изменится», - сказал президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области».

Владимир Зубов назвал 2022 год лакмусовой бумажкой для общества. «Мы увидим, насколько мы смогли перевести коронавирус в рамки сезонного заболевания, понять, что он будет всегда и научиться жить с ним», - резюмировал он.