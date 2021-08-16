Владимир Зубов: Псковский бизнес скорее жив, чем мертв

Бизнес в Псковской области скорее жив, чем мертв. Так оценил текущую ситуацию на региональном рынке в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов.
Он напомнил, что само слово «бизнес» означает риск и возможность создать что-то новое. Люди, которые связали свою жизнь с бизнесом, не будут сидеть сложа руки, отметил Владимир Зубов. По его словам, бизнес, как и потребитель, активно подстраивается под ограничения и выходит на стезю желания восстановиться, но и не во всех отраслях ситуация целиком зависит от руководителя.
Владимир Зубов назвал 2022 год лакмусовой бумажкой для общества. «Мы увидим, насколько мы смогли перевести коронавирус в рамки сезонного заболевания, понять, что он будет всегда и научиться жить с ним», - резюмировал он.