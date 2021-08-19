Экономика

В России прогнозируют рост цен на виноград не менее чем на 30% в текущем сезоне

Эксперты Роскачества прогнозируют повышение цен на виноград в текущем сезоне не менее чем на 30%. Об этом говорится в сообщении организации.

Фото: pixabay.com

«Цены на виноград в этом сезоне с учетом климатических проблем и рисков сокращения урожая вырастут не менее чем на 30%. Поэтому сдержать рост цен на свою продукцию в этом году смогут только те производители, у которых есть большие площади собственных виноградников. Те, кто закупают виноград, скорее всего, поднимут отпускные цены от 15-20% за бутылку и более. Розничные цены на вина из покупного винограда могут вырасти еще существенней. Это повысит конкурентоспособность производителей полного цикла», - цитирует ТАСС директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой.

Себестоимость 1 кг винограда на площади свыше 1 тыс. га составляет 25-35 рублей, на винограднике в несколько сот га - более 45 рублей за кг, сообщили в Роскачестве. В то время как на небольших элитных виноградниках себестоимость может превышать 80-100 рублей за кг.

Кроме того, в Роскачестве пояснили, что цена бутылки вина складывается из цены на виноград и налогов. По словам экспертов, в итоговую цену бутылки вина основной вклад вносит стоимость винограда и его переработка. На бутылку вина 0,75 литра требуется чуть больше килограмма винограда, то есть виноград будет стоить дешевле для производителей производителям, у которых он свой, а площади виноградников велики.

На цену бутылки вина влияют и налоги. Уточняется, что акциз на тихое вино в настоящее время составляет 32 рубля с литра, на игристое - 41 рубль. Однако по новому законодательству 31 рубль возвращается производителям в виде дотаций на закладку новых виноградников. «Производитель фактически платит в казну только 20% НДС - это всего 18 рублей на бутылку с розничной ценой в 300 рублей. Так государство поддерживает развитие виноградарства и снижение потребления крепкого алкоголя в пользу вина», - уточнили в Роскачестве.

Кроме вышеперечисленных факторов на цену готовой бутылки также оказывает влияние стоимость комплектующих. «Например, при изготовлении "сувенирной" партии вина из 300-500 бутылок большая типография возьмет за одну этикетку 200 рублей. А если счет этикеток пойдет на сотни тысяч, одна штука обойдется в 3-5 рублей», - добавили в Роскачестве.