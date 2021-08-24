Экономика

Верховный суд РФ запретил блокировать личные счета ИП за налоговые задолженности

Верховный суд РФ запретил налоговым органам блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, используемые не в целях ведения бизнеса. Долги с таких счетов можно взыскивать только через суд и в рамках исполнительного производства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области Кристина Никандрова.

Ранее с проблемами блокировки персональных счетов в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркалия Мурылева неоднократно обращались предприниматели региона, однако неоднозначная трактовка законодательства налоговой службой и банками не позволяла решить данный вопрос, отметила Кристина Никандрова.

С указанной проблемой в Верховный суд пожаловался крупный российский банк, у которого возник спор с налоговыми инспекциями в Московской и Псковской областях. Они требовали приостановить операции по счетам ИП, но банк не стал блокировать личные счета предпринимателей, за что был оштрафован налоговым органом.

После затяжного судебного процесса Верховный суд РФ все же подтвердил в своем решении, что взыскать долги с физлиц можно только в судебном порядке, а если речь идет о счетах предпринимателя, то только со счетов, созданных для бизнеса.