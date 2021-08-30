Экономика

В Псковской области названы победители регионального этапа конкурса молодых предпринимателей

В Псковской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2021».

Как сообщается в группе конкурса «ВКонтакте», в номинации «Предпринимательство в социальной сфере» победила псковичка Кристина Шаинидзе, занимающаяся созданием квестов.

В номинации «Торговля» победителем признан Михаил Лебедев, а в номинации «Сфера услуг» - Григорий Щесняк, работающий в центре перманентного макияжа и тату (оба из Пскова). Между тем, великолучанин, руководитель компании «ПсковПласт» Станислав Осовский стал победителем в номинации «Производство».

Добавим, молодые предприниматели, выигравшие региональный этап конкурса, представят свои проекты на федеральном уровне и будут бороться за победу на всероссийском уровне.