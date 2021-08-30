Экономика

Почти в 5800 офисов Сбера можно зарегистрировать бизнес без визита в налоговую

Сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета (РБиДОС) стал доступен клиентам малого и микробизнеса более чем в 5770 отделениях Сбера по всей России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на заявление заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, которое он сделал в ходе Восточного экономического форума.

На территории Северо-Запада сервис доступен в 562 офисах Сбербанка. РБиДОС (предоставляется банком и компанией «Деловая среда», входящей в экосистему Сбера) позволяет бесплатно и без посещения налоговой зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем и открыть расчетный счет дистанционно, без визита в банк. Сделать это можно двумя способами:

самостоятельно онлайн — потребуется паспорт РФ, номер СНИЛС, биометрический загранпаспорт и смартфон с функцией NFC;

в офисе банка — сотрудник Сбера поможет клиенту заполнить все данные и получить электронную подпись, а также проконсультирует по банковским продуктам для старта и развития бизнеса (биометрический загранпаспорт и смартфон с функцией NFC в таком случае не понадобятся).