Экономика

Псковичам рассказали, когда налоговое уведомление не направляется по почте

Жители Псковской области, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства и не получат в срок до 1 ноября налоговое уведомление, должны обратиться в налоговую инспекцию и уплатить исчисленный имущественный налог не позднее 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении федеральной налоговой службы по региону.

Налоговые органы уже начали рассылку уведомлений владельцам налогооблагаемых объектов. Документы направляют в бумажном виде по почте или размещают в личном кабинете налогоплательщика в срок не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов.

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Налоговые уведомления не направляются по почте в следующих случаях:

наличие у налогоплательщика налоговой льготы, налогового вычета, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;

налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

«В иных случаях при неполучении до 1 ноября 2021 года налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику целесообразно обратиться в любую налоговую инспекцию или в МФЦ с заявлением о выдаче налогового уведомления», - заметили в ведомстве.

Также можно направить информацию о неполучении уведомления через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте ФНС России.

В УФНС также напомнили, что владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).