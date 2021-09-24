Экономика

Владимир Путин потребовал снизить инфляцию

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму, потребовал снизить инфляцию.

«Как бы ни было велико наше желание потратить, но мы должны иметь в виду, что увеличение этих трат так или иначе сказывается на макроэкономике и прежде всего сказывается на инфляции. Вот сейчас она у нас выше прогноза, по разным оценкам, она будет чуть повыше, где-то в районе около 6%, чуть меньше, чуть больше. Но это не прогнозные значения, они у нас меньше. Нам нужно туда вот, дальше снижать, как это было совсем недавно», - цитирует его РИА Новости.

Иначе, добавил президент, «нет смысла в реализации многих из наших проектов, поскольку это будет негативно отражаться и на промышленности, и для людей это будет тяжело, да и отчасти даже бессмысленно некоторые мероприятия проводить, если мы будем жить в условиях высокой инфляции».