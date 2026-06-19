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Сбер: Жители СЗФО оформили ипотеку для ИЖС на 7,7 млрд рублей с начала года

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С января по май 2026 года жители Северо-Западного федерального округа взяли ипотечные кредиты на возведение индивидуального жилья в общем размере 7,7 млрд рублей (против 3,4 млрд в прошлом году). При этом 4 млрд из этой суммы пришлось на Санкт-Петербург, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбербанка.

Среди остальных субъектов округа наибольший спрос на такие кредиты наблюдается в Ленинградской и Вологодской областях.
Подавляющая часть займов — 91% в СЗФО и 93% в Петербурге — выдана по программам с государственной поддержкой.

«Мы видим, что спрос на ипотеку ИЖС сегодня растёт не только за счёт льготных кредитов: люди всё чаще возвращаются к стандартным «рыночным» продуктам. Это связано с постепенным улучшением базовых ставок и запуском партнёрских программ субсидирования на строительство, которые теперь доступны не только в рамках господдержки. Сохранение этого тренда будет означать уход спекулятивного спроса и переход рынка в более естественное состояние», - председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

По итогам первого квартала 2026 года средняя стоимость строительства дома в регионах СЗФО составляет 8 млн рублей, а площадь — 106 кв. м. В большинстве случаев, россияне строят одноэтажные дома с тремя комнатами. Первоначальный взнос по ипотеке составляет 22–24%. При среднем доходе в регионе 145,1 тысячи рублей ежемесячный платёж достигает 45–50 тысяч рублей. Лидеры в СЗФО по доле ИЖС в общей выдаче ипотеки в своих регионах — Вологодская (8,1%) и Ленинградская (7,8%) области.

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