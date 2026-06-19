Налогоплательщики в Псковской области за пять месяцев уплатили 25,9 млрд рублей

О росте налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона с начала года в сравнении с прошлым в рамках рабочей встречи рассказала губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Анна Кутузова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Анна Кутузова доложила, что поступления за пять месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков Псковской области составили 25,9 млрд рублей.
По части консолидированного бюджета Псковской области поступления составили 17,5 млрд рублей, что выше на 1,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Из этой суммы в доход областного бюджета поступило 14,3 млрд рублей, в доходы местных бюджетов — 3,2 млрд рублей.
Анна Кутузова пояснила, что формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 5 месяцев этого года на 99% обеспечено за счет поступлений налога на доходы физических лиц, на прибыль организаций, на имущество, за счет поступлений перераспределяемых на основе бюджетного законодательства доходов, а также за счет налогов на совокупный доход.
Также с начала года в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации налоговые органы Псковской области мобилизовали порядка 13 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. Это на 10% больше аналогичного периода прошлого года.
В ходе встречи стороны обсудили отдельные направления реализации государственной налоговой политики на территории региона, вопросы контрольно-аналитической деятельности управления.
В завершение губернатор поблагодарил коллектив управления за профессиональную работу, которая в том числе направлена и на пополнение регионального бюджета.