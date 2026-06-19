Налогоплательщики в Псковской области за пять месяцев уплатили 25,9 млрд рублей

О росте налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона с начала года в сравнении с прошлым в рамках рабочей встречи рассказала губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Анна Кутузова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Вместе с депутатами Законодательного Собрания региона отмечаем прирост доходов консолидированного бюджета. В этом году он составляет порядка 20%. Ситуация непростая, но тем важнее роль управления Федеральной налоговой службы во всей этой работе», — сказал губернатор.

Анна Кутузова доложила, что поступления за пять месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков Псковской области составили 25,9 млрд рублей.

«Темп роста по отношению к аналогичному периоду 2025 года — 121,8%, в абсолютном выражении — это 4,6 млрд рублей. Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 8,4 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом темп роста составил 163% — 3,2 млрд рублей», — сказала руководитель регионального управления.

По части консолидированного бюджета Псковской области поступления составили 17,5 млрд рублей, что выше на 1,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Из этой суммы в доход областного бюджета поступило 14,3 млрд рублей, в доходы местных бюджетов — 3,2 млрд рублей.

Анна Кутузова пояснила, что формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 5 месяцев этого года на 99% обеспечено за счет поступлений налога на доходы физических лиц, на прибыль организаций, на имущество, за счет поступлений перераспределяемых на основе бюджетного законодательства доходов, а также за счет налогов на совокупный доход.

Также с начала года в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации налоговые органы Псковской области мобилизовали порядка 13 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. Это на 10% больше аналогичного периода прошлого года.

В ходе встречи стороны обсудили отдельные направления реализации государственной налоговой политики на территории региона, вопросы контрольно-аналитической деятельности управления.

В завершение губернатор поблагодарил коллектив управления за профессиональную работу, которая в том числе направлена и на пополнение регионального бюджета.