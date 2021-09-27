Экономика

Псковская область показывает второй результат по уборке зерна на Северо-Западе

Псковская область показывает второй результат по уборке зерна на Северо-Западе. Об этом сообщил региональный комитет по сельскому хозяйству в Instagram.

По оперативным данным Минсельхоза РФ на 27 сентября, сельхозтоваропроизводители намолотили зерна в бункерном весе 142,3 тысячи тонн при урожайности 33,3 ц/га. Кроме того, рапса намолотили 25,4 тысячи тонн, что на 5,3 тысячи тонн превысило уровень 2020 года.

По производству зерна и рапса Псковская область занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе.

Озимого рапса посеяли 10,7 тысячи гектар, что на 5,5 тысяч гектар больше уровня 2020 года и зерновых культур на площади 25,8 тысячи гектар. Сев озимых зерновых культур продолжается.



Лучшими хозяйствами региона по производству зерна и рапса признали: