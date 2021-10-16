Экономика

Минэк не ждет восстановления доходов россиян в 2021 году

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня: они вырастут только на 2,5% после падения на 2,8% в 2020 году. Таков новый прогноз Минэкономразвития.

Там пояснили, что рост будет носить восстановительный характер и станет обеспечен увеличением трудовых доходов граждан — как за счет роста реальных заработных плат, так и за счет восстановления численности занятых. Кроме того, позитивный эффект окажет увеличение поступлений от собственности и предпринимательской деятельности, пишет газета «Известия» со ссылкой на министерство.

«Одновременно реализуются адресные меры поддержки семей с детьми, безработных и нуждающихся. На восстановление доходов нацелены принятые правительством стратегические инициативы и единый план достижения национальных целей», - сообщили в ведомстве.

Ранее в октябре Минэкономразвития скорректировало оценку инфляции на конец года - на 1,6 п.п. вверх, до 7,4%, с прогнозируемых ранее 5,8%.