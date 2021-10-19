Экономика

Признаки «подозрительных» организаций перечислили псковские налоговики

Актуальной задачей в деятельности налоговых органов Псковской области продолжает оставаться работа, направленная на вывод из «тени» доходов работающих граждан, а также на снижение неформальной занятости населения. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Светлана Владимирова.

«Работа нацелена на выявление недобросовестных налогоплательщиков, которые в целях уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов применяют схемы выплаты "теневой" заработной платы либо не оформляют трудовые отношения с работниками», - пояснила Светлана Владимирова.

По ее словам, под «подозрение» ФНС, в первую очередь, попадают организации, которые выплачивают заработную плату работникам в пределах минимального размера оплаты труда, а иногда - даже ниже этого показателя. Кроме того, пристальное внимание в ведомстве обращают на те организации, которые не отражают наемных работников в расчетах по страховым взносам и расчетам 6-НДФЛ или указывают в документации численность сотрудников, которая меньше той, что необходима для фактического исполнения всех заявленных организацией услуг.

«То есть организация в документах указывает 1-2 работников, а заведение при этом осуществляет практически круглосуточную деятельность, то есть фактически силами этого количества людей невозможно оказывать услуги, заявленные этой организацией», - заметила эксперт.

В категорию «подозрительных» налогоплательщиков попадают также и организации, которые, согласно документам, выплачивают своим сотрудникам заработную плату ниже средней по уровню вида экономической деятельности в Псковской области.

«В настоящее время у налоговых органов имеется достаточно информации для того, чтобы провести качественный всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций, проанализировать движение денежных средств по счетам должностных лиц и сотрудников организации, оценить имущественное положение должностных лиц и сотрудников организаций на предмет соответствия доходов и произведенных расходов на покупку недвижимого имущества и транспортных средств», - добавила Светлана Владимирова.