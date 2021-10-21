Экономика

Псковской области одобрили инфраструктурный кредит на сумму 1 млрд рублей

Правительственная комиссия одобрила выделение Псковской области инфраструктурного кредита в размере более 1 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 21 октября, представил заявку региона на инфраструктурный кредит на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Во время своего выступления он поблагодарил правительство РФ за возможность использования новых инструментов для долгосрочного развития региона. Ранее Псковская область не могла запускать «длинные» проекты из-за социальной направленности бюджета.

Основной целью представленного проекта является стимулирование жилищного строительства Псковской агломерации за счет подготовки инженерной инфраструктуры — строительства кольцевого магистрального водопровода протяженностью 18 км. «Псковская агломерация является наиболее динамично развивающейся территорией области. Сохранить и поддержать эту тенденцию — крайне важная задача. И доступное жилье является ключевым фактором для ее решения», — заметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что реализация проекта поспособствует решению вопросов социальной сферы. Инженерная инфраструктура охватит и территорию, где выделены земельные участки для многодетных семей.

Реализация проекта по созданию инженерной инфраструктуры предусматривается до конца 2023 года, расчетная стоимость работ — более 1 млрд рублей. Новый магистральный трубопровод повысит качество оказываемых коммунальных услуг, а также обеспечит подачу воды на объекты индивидуальной и многоэтажной застройки общей площадью порядка 700 тысяч квадратных метров в районе дальнего Завеличья. Общий объем частных инвестиций в жилищное строительство планируется на уровне около 33 млрд рублей.

«Мы аккумулируем средства в наиболее перспективной точке региона, чтобы строительство продолжалось в соответствии с заявленными планами. С застройщиками также находимся в постоянном контакте», — продолжил губернатор и предложил поддержать проект, который для региона имеет стратегическое значение.

По итогам обсуждения проекта Марат Хуснуллин озвучил решение — инфраструктурный кредит для Псковской области одобрен. Вице-премьер подчеркнул, что в рамках сегодняшнего мероприятия было поддержано 8 региональных заявок, всего подтверждение получили проекты 67 субъектов РФ на общую сумму 440 млрд рублей.