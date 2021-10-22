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Экономика

Штрафы для малого бизнеса снизили в новой редакции КоАП

25.10.2021 08:14|ПсковКомментариев: 0

В очередной редакции нового КоАП смягчили административную нагрузку на малый и средний бизнес: санкции для юрлиц-МСП и социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) приравняли к наказанию для ИП, которое кратно меньше. Это следует из проекта документа, разработанного Минюстом, пишет газета «Известия».

«В случае, если статьей (частью статьи) настоящего Кодекса или закона субъекта России об административных правонарушениях предусмотрена ответственность для ИП и юрлиц, то наказание для юрлиц, являющихся субъектами малого предпринимательства либо социально ориентированными некоммерческими организациями, назначается в пределах санкции, установленной для ИП», - говорится в документе.

В Минюсте подтвердили, что проект КоАП содержит такое нововведение. Там рассказали, что оно было принято по предложению Корпорации МСП и предпринимательского сообщества в целом.

В ведомстве также заявили, что новый проект кодекса вводит запрет на суммирование административных штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Кроме того, проект КоАП распространяет механизм замены административного штрафа предупреждением при условии, что нарушение было совершено впервые.

Теги: #бизнес #штраф #закон
Источник: Псковская Лента Новостей
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