В ОЭЗ «Моглино» запустят производство композитных изделий для ж/д транспорта

На заседании Экспертного совета особой экономической зоны «Моглино» утвержден проект ООО «Научно‑технологический центр развития технологий». Компания намерена организовать производство композитных изделий — в частности, кожухов зубчатой передачи локомотивов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЭЗ.

Эти высоконагруженные конструкционные изделия из композиционных материалов превосходят металлические аналоги по двум ключевым параметрам: они одновременно легче и прочнее. Продукция уже нашла спрос на внутреннем рынке — основными заказчиками выступят «РЖД» и «Трансмашхолдинг». Кроме того, около 5% выпуска планируется направлять на экспорт в Казахстан и Беларусь.

Реализация проекта даст региону не только современные производственные мощности, но и новые рабочие места: предприятие обеспечит занятость 105 специалистов. Значимым аспектом станет вовлечение местных организаций — псковских инженерно‑проектных и строительно‑монтажных компаний.

Общий объём инвестиций в проект составит порядка 350 млн рублей.

